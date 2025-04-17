Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

К теме Месть за Сумы продолжается: дроны атакуют расположение 112-й бригады в Ивановской области, – СМИ

Дроны ГУР атаковали 112-ю бригаду

Утром 16 апреля дроны атаковали 112-ю гвардейскую ракетную бригаду армии России в городе Шуя Ивановской области. Местные телеграмм-каналы публиковали кадры атаки, на которых фиксировали мощные взрывы и дым после прилетов. В ночь на 17 апреля Шую снова атаковали дроны. Местные утверждали, что в районе расположения 112-й ракетной бригады вспыхнул пожар.

Источники NV в Силах обороны сообщают, что ГУР МО дважды атаковало расположение 112-й бригады в городе Шуя Ивановской области. Удары по оккупантам нанесли с помощью дронов "Лютый".

Ссылаясь на собственные источники, журналисты утверждают, что задачи операции выполнены. Кроме того, источник NV также отметил, что удары по российской бригаде в том числе является ответом на обстрел оккупантами Сум в Вербное воскресенье.

Что известно о 112-й бригаде

Согласно информации в открытых источниках, 112-я ракетная бригада России – единственное подразделение, которое носит 7 орденов. Полное название этой бригады оккупантов, которая совершила военное преступление в Сумах, – 112-я гвардейская ракетная Новороссийская ордена Ленина, дважды Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского бригада.

Ракетное соединение сухопутных войск вооруженных сил России дислоцируется в городе Шуя Ивановской области, которое 16 апреля атаковали дроны, и находится в составе 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Известно, что 112-я бригада причастна и к другим преступлениям. В частности, один из командиров этого подразделения причастен к ракетному удару по кафе в селе Гроза на Харьковщине. Тогда погибло 59 мирных жителей.

К слову, к ракетному удару по Сумах также причастна и 448 ракетная бригада. Ранее Силы обороны поразили пункт дислокации бригады в Курской области.