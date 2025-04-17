Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Росіяни вважають всіх українців ціллю для атак

За словами окупантів з "Еспаньоли", вони не відокремлюють мирне населення України від військових чи терористів.

Численні теракти на території Росії та в зоні бойових дій; безперервний терор і залякування громадян Росії в глобальній мережі; телефонне шахрайство, яке здійснюється з території України – усе це явно демонструє, що у війну проти нашого населення залучені не лише комбатанти, а й так звані "мирняки",

– йдеться у повідомленні на офіційній сторінці "Еспаньоли".

Також до об'єктів, які є законною ціллю для ворога, "Еспаньола" відносить "будь-які об’єкти, які київська воєнщина використовує у своїх інтересах і на яких їй прислуговує "мирняк".

Як вказують військові, вони вважають цивільними лише тих, хто співпрацює з російською армією. Лише якщо окупанти "отримають гарантії на відданість руському миру" вони зараховуватимуть українців до союзників, а не противників.

Зазначимо, у батальйоні "Еспаньола" служать футбольні фанати та російські націоналісти, зокрема нацболи. Раніше цей підрозділ закликав "видаляти статеві органи" і "зрізати губи, щоб оголити щелепу" українським військовополоненим. У 2024 році з'явилося інформація, що "Еспаньола" належить партії "Єдіная Росія".