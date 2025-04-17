Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россияне считают всех украинцев целью для атак

По словам оккупантов из "Эспаньолы", они не отделяют мирное население Украины от военных или террористов.

Многочисленные теракты на территории России и в зоне боевых действий; непрерывный террор и запугивание граждан России в глобальной сети; телефонное мошенничество, которое осуществляется с территории Украины – все это явно демонстрирует, что в войну против нашего населения вовлечены не только комбатанты, но и так называемые "мирняки",

– говорится в сообщении на официальной странице "Эспаньолы".

Также к объектам, которые являются законной целью для врага, "Эспаньола" относит "любые объекты, которые киевская военщина использует в своих интересах и на которых ей прислуживает "мирняк".

Как указывают военные, они считают гражданскими лишь тех, кто сотрудничает с российской армией. Только если оккупанты "получат гарантии на преданность русскому миру" они будут причислять украинцев к союзникам, а не противникам.

Отметим, в батальоне "Эспаньола" служат футбольные фанаты и российские националисты, в частности нацболы. Ранее это подразделение призвало "удалять половые органы" и "срезать губы, чтобы обнажить челюсть" украинским военнопленным. В 2024 году появилось информация, что "Эспаньола" принадлежит партии "Единая Россия".