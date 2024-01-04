Это неожиданный владелец, о чем в разговоре с 24 Каналом отметила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она объяснила, что об "Эспаньоле" говорили и раньше, но без указания кому именно она подчиняется.

Читайте также Отбросы-фанаты и ненависть к "Азову": что известно о ПВК "Эспаньола", воюющем против ВСУ

"У всех есть своя ЧВК, так почему бы "Единой России" такую не иметь", – иронически отметила Романова.

Боевой резерв

По словам Ольги Романовой, футбольные ультрас – давний боевой резерв Владимира Путина. Еще в начале 2000-х он выстраивал свою политику так, чтобы получить благосклонность представителей этого движения.

"В начале 2000-х Путин посетил могилу футбольного фаната, убитого в драке ультрас. Это был большой ход – ультрас помнит. Давно Кремль подбирал их под себя", – отметила она.

Российские пропагандисты хорошо понимают и знают силу ультрас. И с начала полномасштабной войны их взяли под контроль.

"Ультрас – это маргиналы, они не офисная и не литературная публика. Это еще один достаточно мощный резерв пополнения сил. Удобный резерв, в частности, для "Единой России", – добавила Романова.

Что известно о ЧВК "Эспаньола": основное