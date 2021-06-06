Рада може заборонити перенесення робочих днів через свята

Зараз, коли святковий день припадає на вихідний, то його переносять на наступний робочий, який стає вихідним. Нардепи пропонують заборонити в Україні таку практику.

Відповідний проєкт постанови про схвалення за основу проєкту закону внесли 3 червня. Законопроєкт №4597 передбачає узгодження вітчизняного законодавства із законодавством країн членів Євросоюзу в питанні перенесення робочих днів.

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Нардепи пропонують узгодити практику України з країнами ЄС

Автори законопроєкту – нардепи від партії "Слуга народу", зокрема й глава парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Нардепи кажуть, що практика перенесення робочих днів в Україні є пережитком радянських часів. Вони пропонують заборонити в Україні перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених Кодексом.

Депутати-автори стверджують, що в Білорусі, Польщі, Словаччині, Чехії, Литві, Франції, Німеччині, Данії, Нідерландах та США такої практики вже немає.

У пояснювальній записці до проєкту закону мовиться, що:

надмірна кількість перенесення робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами й формує негативну репутацію бізнес-потенціалу України в світі;

існує бюрократія, пов'язана з наказами, які треба готувати, коли святковий день випадає на вихідний;

перенесення робочих днів призводить до 6-денного робочого тижня, іноді – 2 рази на місяць, що порушує законодавчі вимоги до мінімального часу відпочинку працівника;

ба більше, перенесення робочих днів іноді призводить до 4 неробочих днів поспіль, що знижує трудову мотивацію та негативно впливає на адаптацію людини до робочого дня.