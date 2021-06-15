Рада підтримала законопроєкт про спрощення відбору прокурорів

Верховна Рада планує спростити відбір кандидатів на посаду прокурора. Народні депутати 15 червня схвалили за основу законопроєкт №5158. Крім того, чиновники проголосували за першочергові заходи із реформи органів прокуратури.

Перший документ скасовує вимогу до кандидатів на посаду прокурора обов'язково мати 2 роки стажу роботи в галузі права. За відповідне рішення проголосували 276 парламентарів. Водночас законопроєкт №5157 про реформу підтримали 293 нардепи

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Що передбачає законопроєкт про призначення прокурорів

Документ дозволить за бажанням стажуватися у прокуратурі, щоб отримати стаж для призначення на посаду прокурора окружної прокуратури. Це допоможе знизити навантаження на інших працівників окружної прокуратури, адже можна буде перевести на стажистів нескладні кримінальні провадження та інші незначні справи.

На стажування прийматимуть на вакантні або тимчасово вакантні посади. Зарплату платитимуть внаслідок економії фонду зарплати, тому додаткових витрат бюджетних коштів не буде.

Документ скорочує термін спецпідготовки прокурорів, він включатиме 2 стадії:

вивчення основ організації роботи в прокуратурі і правил прокурорської етики в тренінговому центрі прокурорів,

стажування на посаді прокурора.

Кандидата на стажування визначатимуть на конкурсній основі відповідно до рейтингу на кваліфікаційному іспиті.

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До речі, закон чітко визначає повноваження прокурора-стажиста:

він не може працювати на посаді старшого прокурора групи прокурорів,

не може виконувати процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про тяжкі та особливо тяжкі злочини,

заборонено виконувати роботу в Офісі генпрокурора та облпрокуратурах.

Головне про документ №5157

Згідно з законом, для того, щоб працювати в Офісі генпрокурора, обласній чи окружній прокуратурі особа повинна обов'язково пройти атестацію. Зауважимо, мовиться і про випадки поновлення на посаді за рішеннями суду. Для цього створять постійні кадрові комісії.