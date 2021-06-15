Голосування відбулося під час чергового засідання Верховної Ради у вівторок, 15 червня.

Важливо Держава захищатиме громадян-викривачів корупції: Рада схвалила закон

Що пропонує документ

Закон передбачає створення єдиного державного порталу повідомлень про корупцію. Водночас канали повідомлення про корупцію можуть створювати лише органи, які мають повноваження на складання адмінпротоколів чи можуть розслідувати корупційні злочини.

Також документ закріпляє у законі про викривачів корупції відповідальність за незаконне використання їх персональних даних. Пропозиції президента передбачають, що від викривачів не вимагатимуть пояснень, звідки вони взяли дані про корупцію.

Крім того, відмовилися від норми, що винагорода викривачу виплачується після стягнення збитків у дохід держави, оскільки КПК передбачає виплату винагороди після вироку суду.

Актуально Набув чинності закон про викривачів корупції: що він передбачає

Зауважимо, що у лютому 2021 року парламентарі ухвалили в цілому законопроєкт № 4450 що впорядковує окремі питання захисту викривачів корупції. Однак у березні Володимир Зеленський ветував відповідний закон.

Що не подобалося Зеленському

Тоді у президента були питання щодо захисту викривачів корупції. Зеленський наголошував, що ініціатива не визначає мету обробки даних про викривачів. Глава держави зауважував, що документ оперує оціночними поняттями, які не сприяють захисту викривачів.