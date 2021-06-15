Голосование состоялось во время очередного заседания Верховной Рады во вторник, 15 июня.

Важно Государство будет защищать граждан-обличителей коррупции: Рада одобрила закон

Что предлагает документ

Закон предусматривает создание единого государственного портала сообщений о коррупции. В то же время каналы сообщения о коррупции могут создавать только органы, которые имеют полномочия на составление админпротоколов или могут расследовать коррупционные преступления.

Также документ закрепляет в законе про обличителей коррупции ответственность за незаконное использование их персональных данных. Предложения президента предусматривают, что от обличителей не потребуют объяснений, откуда они взяли данные о коррупции.

Кроме того, отказались от нормы, что вознаграждение обличителю выплачивается после взыскания убытков в доход государства, поскольку УПК предусматривает выплату вознаграждения после приговора суда.

Актуально Вступил в силу закон про обличителей коррупции: что он предусматривает

Заметим, что в феврале 2021 года парламентарии приняли в целом законопроект № 4450, который упорядочивает отдельные вопросы защиты обличителей коррупции. Однако в марте Владимир Зеленский ветировал соответствующий закон.

Что не нравилось Зеленскому

Тогда у президента были вопросы по защите обличителей коррупции. Зеленский подчеркивал, что инициатива не определяет цели обработки данных про обличителей. Глава государства замечал, что документ оперирует оценочными понятиями, которые не способствуют защите обличителей.