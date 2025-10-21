21 жовтня відбулося засідання парламенту. На ньому депутати розглядали низку законопроєктів. Серед них і той, що пропонує продовжити воєнний стан.

20 жовтня президент Зеленський вніс до Ради два законопроєкти – щодо продовження воєнного стану і загальної мобілізації на 90 діб, передає 24 Канал.

Що відомо про голосування у Раді?

Верховна Рада в 17-й раз схвалила продовження воєнного стану. За проглосували 317 депутатів. Закон вступить у силу з 5 листопада і на 90 днів, тобто до 3 лютого.