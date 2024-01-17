Рада Україна– НАТО вперше зібралася на рівні головнокомандувачів: хто був замість Залужного

На рівні головнокомандувачів відбулося засідання Ради Україна – НАТО. Нашу державу представляв генерал-майор Сергій Салкуцан. Він звернувся до союзників із закликом про збільшення військової допомоги.

У середу, 17 січня, вперше Рада НАТО – Україна зібралася на рівні воєначальників, де Україну представляв не генерал Валерій Залужний, а його заступник. Генерал-майор Сергій Салкуцан детально описав ситуацію на фронті та висловив ключові потреби української армії.

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Про що говорили головнокомандувачі

У своєму виступі Салкуцан наголосив на критичній потребі в системах протиповітряної оборони та ракетних комплексах. Він закликав союзників посилити військову підтримку, щоб допомогти Україні ефективніше протистояти агресору.

Військовий представник України генерал-майор Сергій Салкуцан від імені Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного звернувся до союзників,

– йдеться у повідомленні.

Можна підсумувати, що засідання Ради НАТО – Україна стало важливим кроком задля зміцнення обороноздатності України та поглибленні співпраці з Альянсом.

Власне, лише спільними зусиллями можна протистояти загрозам, які ставить перед Європою російська агресія.

Попередні Ради Україна – НАТО

Рада Україна — НАТО, створена на Вільнюському саміті Альянсу 2023 року, є ключовим органом для координації відносин між Україною та НАТО. Вона замінила Комісію Україна – НАТО.

Перше засідання новоствореної Ради відбулося 12 липня 2023 року. На ньому партнери наголосили на потребі все тісніше співпрацювати між Україною та Альянсом у контексті російської агресії.

На засіданні Ради Україна — НАТО в Брюсселі 29 листопада обговорювалися такі питання: нарощування виробництва зброї, ситуація на фронті, а також кроки, необхідні для інтеграції України в НАТО.

Під час позачергового засідання Ради 10 січня 2024 року, НАТО засудило ескалацію російських повітряних ударів та підтвердило готовність надати Україні додаткові системи ППО та іншу військову допомогу.

Додамо, що у НАТО визначили програму роботи на наступний рік, яка передбачає питання енергетичної безпеки, інновацій та взаємодії. Також Альянс надав рекомендації Україні щодо пріоритетних реформ.

На засіданні вчергове підтвердили важливість стратегічного партнерства між Україною та НАТО, а також готовність Альянсу підтримувати нашу державу в боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.