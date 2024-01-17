Совет Украина – НАТО впервые собрался на уровне главнокомандующих: кто был вместо Залужного

На уровне главнокомандующих состоялось заседание Совета Украина – НАТО. Наше государство представлял генерал-майор Сергей Салкуцан. Он обратился к союзникам с призывом об увеличении военной помощи.

В среду, 17 января, впервые Совет НАТО – Украина собрался на уровне военачальников, где Украину представлял не генерал Валерий Залужный, а его заместитель. Генерал-майор Сергей Салкуцан подробно описал ситуацию на фронте и высказал ключевые потребности украинской армии.

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О чем говорили главнокомандующие

В своем выступлении Салкуцан отметил критическую потребность в системах противовоздушной обороны и ракетных комплексах. Он призвал союзников усилить военную поддержку, чтобы помочь Украине более эффективно противостоять агрессору.

Военный представитель Украины генерал-майор Сергей Салкуцан от имени Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного обратился к союзникам,

– говорится в сообщении.

Можно подытожить, что заседание Совета НАТО – Украина стало важным шагом в целях укрепления обороноспособности Украины и углубления сотрудничества с Альянсом.

Собственно, только совместными усилиями можно противостоять угрозам, которые ставит перед Европой российская агрессия.

Предыдущие Советы Украина – НАТО

Совет Украины – НАТО, создан на Вильнюсском саммите Альянса в 2023 году, является ключевым органом для координации отношений между Украиной и НАТО. Он заменил Комиссию Украина – НАТО.

Первое заседание Совета состоялось 12 июля 2023 года. На нем партнеры отметили необходимость все теснее сотрудничать между Украиной и Альянсом в контексте российской агрессии.

На заседании Совета Украина – НАТО в Брюсселе 29 ноября обсуждались следующие вопросы: наращивание производства оружия, ситуация на фронте, а также шаги, необходимые для интеграции Украины в НАТО.

Во время внеочередного заседания Совета 10 января 2024 года НАТО осудило эскалацию российских воздушных ударов и подтвердило готовность предоставить Украине дополнительные системы ПВО и другую военную помощь.

Добавим, что НАТО определила программу работы на следующий год, которая предусматривает вопросы энергетической безопасности, инноваций и взаимодействия. Также Альянс предоставил рекомендации Украине по приоритетным реформам.

На заседании подтвердили важность стратегического партнерства между Украиной и НАТО, а также готовность Альянса поддерживать наше государство в борьбе за суверенитет и территориальную целостность.