В среду, 17 января, впервые Совет НАТО – Украина собрался на уровне военачальников, где Украину представлял не генерал Валерий Залужный, а его заместитель. Генерал-майор Сергей Салкуцан подробно описал ситуацию на фронте и высказал ключевые потребности украинской армии.

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О чем говорили главнокомандующие

В своем выступлении Салкуцан отметил критическую потребность в системах противовоздушной обороны и ракетных комплексах. Он призвал союзников усилить военную поддержку, чтобы помочь Украине более эффективно противостоять агрессору.

Военный представитель Украины генерал-майор Сергей Салкуцан от имени Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного обратился к союзникам,

– говорится в сообщении.

Можно подытожить, что заседание Совета НАТО – Украина стало важным шагом в целях укрепления обороноспособности Украины и углубления сотрудничества с Альянсом.

Собственно, только совместными усилиями можно противостоять угрозам, которые ставит перед Европой российская агрессия.

Обратите внимание! На заседании подтвердили важность стратегического партнерства между Украиной и НАТО, а также готовность Альянса поддерживать наше государство в борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

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