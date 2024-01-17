У середу, 17 січня, вперше Рада НАТО – Україна зібралася на рівні воєначальників, де Україну представляв не генерал Валерій Залужний, а його заступник. Генерал-майор Сергій Салкуцан детально описав ситуацію на фронті та висловив ключові потреби української армії.

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Про що говорили головнокомандувачі

У своєму виступі Салкуцан наголосив на критичній потребі в системах протиповітряної оборони та ракетних комплексах. Він закликав союзників посилити військову підтримку, щоб допомогти Україні ефективніше протистояти агресору.

Військовий представник України генерал-майор Сергій Салкуцан від імені Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного звернувся до союзників,

– йдеться у повідомленні.

Можна підсумувати, що засідання Ради НАТО – Україна стало важливим кроком задля зміцнення обороноздатності України та поглибленні співпраці з Альянсом.

Власне, лише спільними зусиллями можна протистояти загрозам, які ставить перед Європою російська агресія.

Зверніть увагу! На засіданні вчергове підтвердили важливість стратегічного партнерства між Україною та НАТО, а також готовність Альянсу підтримувати нашу державу в боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.

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