У середу, 17 січня, вперше Рада НАТО – Україна зібралася на рівні воєначальників, де Україну представляв не генерал Валерій Залужний, а його заступник. Генерал-майор Сергій Салкуцан детально описав ситуацію на фронті та висловив ключові потреби української армії.
Дивіться також Крига скресає, – політолог про тему України на форумі в Давосі
Про що говорили головнокомандувачі
У своєму виступі Салкуцан наголосив на критичній потребі в системах протиповітряної оборони та ракетних комплексах. Він закликав союзників посилити військову підтримку, щоб допомогти Україні ефективніше протистояти агресору.
Військовий представник України генерал-майор Сергій Салкуцан від імені Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного звернувся до союзників,
– йдеться у повідомленні.
Можна підсумувати, що засідання Ради НАТО – Україна стало важливим кроком задля зміцнення обороноздатності України та поглибленні співпраці з Альянсом.
Власне, лише спільними зусиллями можна протистояти загрозам, які ставить перед Європою російська агресія.
Попередні Ради Україна – НАТО
- Рада Україна — НАТО, створена на Вільнюському саміті Альянсу 2023 року, є ключовим органом для координації відносин між Україною та НАТО. Вона замінила Комісію Україна – НАТО.
- Перше засідання новоствореної Ради відбулося 12 липня 2023 року. На ньому партнери наголосили на потребі все тісніше співпрацювати між Україною та Альянсом у контексті російської агресії.
- На засіданні Ради Україна — НАТО в Брюсселі 29 листопада обговорювалися такі питання: нарощування виробництва зброї, ситуація на фронті, а також кроки, необхідні для інтеграції України в НАТО.
- Під час позачергового засідання Ради 10 січня 2024 року, НАТО засудило ескалацію російських повітряних ударів та підтвердило готовність надати Україні додаткові системи ППО та іншу військову допомогу.
- Додамо, що у НАТО визначили програму роботи на наступний рік, яка передбачає питання енергетичної безпеки, інновацій та взаємодії. Також Альянс надав рекомендації Україні щодо пріоритетних реформ.