Уже сейчас можно увидеть "смену тренда", если не сконцентрироваться на отдельных заявлениях чиновников. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, подчеркнув, что в мире начали происходить определенные сдвиги по отношению к русско-украинской войне.

Важно Зеленский получит послание от Байдена в Давосе по поводу стратегии войны, – Bloomberg

Мир начинает просыпаться

Политолог отметил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе и Мюнхенской конференции безопасности еще год – два назад не принимались решения. Там велись закрытые и открытые обсуждения с определенной публичной частью. Последние – это определенное мерило настроения и господствующего дискурса на Западе, начиная с формулировки тематики саммита и вокруг чего ведутся дискуссии, завершая итоговыми заявлениями политиков и лидеров государств.

Если прислушаться, то слышно, как сейчас тронулся лед понимания того, что мы уже в прологе глобальной войны. Разговор о российско-украинской войне – это не разговор исключительно об Украине и России. Когда заходит речь о переговорах, раньше мы слышали конструкции "надо как-то завершать войну", и ключевым было "как-то" – перемирие, заморозки и другие сценарии могли лежать на столе. Сейчас все заявления основываются на том, что "любое завершение войны не устраивает Украину", а есть конкретные возможные варианты,

– подчеркнул Саакян.

Поскольку "любое" решение может стать более кровавым, чем российско-украинская война. Уже сегодня есть риски для ряда европейских и западных государств как членов НАТО, так и нет. Российские амбиции лежат гораздо шире, что особенно ярко видно по материалу немецкого издания Bild, которое всколыхнуло часть европейского пространства и задало тренд "посмотреть правде в глаза".

Справка. Накануне Bild обнародовал пункты будто тайного документа министерства обороны Германии, в котором содержится предположение, что эскалация между НАТО и Россией может состояться уже в феврале этого года, а в 2025 году может дойти до прямого столкновения блока с российскими войсками, ориентировочно в районе стран Балтии.

Ранее европейцы сочли "глобальную войну" аморфной, неясной и далекой, поскольку даже политики и интеллектуалы вытесняли вопросы "на потом". Сейчас же мы видим статью министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, который заявляет, что "эра мира кончилась и произошел переход к предвоенному миру".

Все это ощущается на форуме в Давосе. Он достаточно тревожен, с повышенной ролью Европы, которая обсуждается по всем вопросам, и в изменении тональности по отношению к российско-украинской войне. Пока рано говорить "гоп", это лишь грохот этого льда, он еще не растаял, но он уже ощутим и громче, чем был год назад,

– резюмировал Олег Саакян.

Основные заявления с форума в Давосе