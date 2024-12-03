В Раду внесли постанову про призначення Чернишова віцепрем'єром – міністром національної єдності

Олексій Чернишов, найімовірніше, стане очільником нового Міністерства національної єдності. У вівторок, 3 грудня, у Раду внесли постанову про його призначення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради України.

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Що відомо про Міністерство національної єдності

На сайті Ради 3 грудня з'явився проєкт постанови про призначення Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра національної єдності України.

Раніше повідомлялося, що кандидатуру Чернишова запропонували на засіданні фракції "Слуга народу". Як повідомляє УП, не підтримали рішення лише депутати з "групи Павлюка". Чернишов буде міністром із приставкою віцепремʼєр". Призначення також вже розглянув та рекомендував Комітет ВРУ.

Остаточно призначення Чернишова ухвалюватиме Верховна Рада. За словами нардепа Ярослава Железняка, голосування за рішення відбудеться цього ж дня – тобто 3 грудня.

Вже третя назва. Було міністерство єдності, потім міністерство обʼєднання українців, потім міністерство національної єдності,

– зауважує Железняк.

Відомо, що 2020-2022 роках Чернишов був міністром розвитку громад та територій, а у 2022-му очолив правління НАК "Нафтогаз України".

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Раніше зазначалося, що Міністерство національної єдності працюватиме із зовнішньо переміщеними особами, які, зокрема, перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії. У планах — відкриття представництв у вказаних країнах.

Що відомо про План стійкості, де був пункт про Міністерство єдності

Нагадаємо, Зеленський анонсував створення нового Міністерства єдності у листопаді під час презентації Плану стійкості України у Верховній Раді.

Також у пункті про "людський капітал" президент говорив про плани створити Національний стандарт безбар'єрності, інститут множинного громадянства, перезапустити дипломатичну службу.

Зеленський хоче ініціювати "культурний Рамштайн", вестиметься робота щодо створення кафедри україністики в іноземних університетах

Також новий План стійкості президента передбачає пріоритети в інвестиціях, функціонування енергетичного сектора, збільшення виробництва зброї, динамічну протиракетну оборону та збереження природних ресурсів.