Гендиректор МАГАТЕ прагне відвідати Москву, щоб обговорити з Путіним долю ЗАЕС

Рафаель Гроссі 5 березня заявив, що у його планах візит до Москви. Він прагне зустрітися з Владіміром Путіним, щоб обговорити його бачення того, як має працювати ЗАЕС надалі.

Про свої наміри генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив 4 березня під час пресконференції, передає 24 Канал. Він наголосив, що важливо зберегти діалог "на високому рівні" з кожною зі сторін.

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Хоче обговорити з Путіним технічні моменти

Гроссі зауважив, що Україну він відвідував уже дев'ять разів. Зокрема, чотири рази був на Запорізькій атомній електростанції.

У мене була тривала розмова з президентом Зеленським, з міністром енергетики України, з ядерним відомством країни. Потім я відвідав ЗАЕС. Я говорив про те, що ситуація продовжує залишатися нестабільною,

– зазначив він.

Гендиректор МАГАТЕ також окреслив, чого прагне від зустрічі з Владіміром Путіним. За його словами, важливо обговорити певні технічні моменти.

Для мене важливо мати змогу обговорити з ним (Путіним – 24 Канал) деякі технічні моменти. Оскільки, я був на станції та обговорював деякі питання. І я хочу скласти враження щодо того, які плани щодо ЗАЕС та мати можливість обговорити деякі важливі моменти,

– додав Гроссі.

Водночас він констатував, що ситуація на ЗАЕС продовжує залишатися нестабільною. За його словами, під загрозою як фізична цілісність електростанції, адже військові дії точаться неподалік, так і її енергозабезпечення. Гроссі наголосив, що лише одна з двох ліній зовнішнього електропостачання функціонує.

Військова активність поблизу ЗАЕС посилилася

Гендиректор МАГАТЕ зауважив, що на цих вихідних команда агенції сповістила, що поблизу станції посилилася військова активність. За його словами, це свідчить про те, що продовжує перебувати під загрозою фізична цілісність ЗАЕС.

Ми не можемо сказати, що в якийсь момент ми досягли стабільнішої або кращої ситуації. Така, на жаль, реальність,

– зазначив Гроссі.

Не оминув він увагою також проблему, пов'язану з персоналом, яка на ЗАЕС зберігається впродовж тривалого часу. За словами Гроссі, близько 100 співробітників "Енергоатому" відхилили пропозицію підписати з "Росатомом" контракт.