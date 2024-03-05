Гендиректор МАГАТЭ стремится посетить Москву, чтобы обсудить с Путиным судьбу ЗАЭС

Рафаэль Гросси 5 марта заявил, что в его планах визит в Москву. Он стремится встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить его видение того, как должна работать ЗАЭС в дальнейшем.

О своих намерениях генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил 4 марта во время пресс-конференции, передает 24 Канал. Он отметил, что важно сохранить диалог "на высоком уровне" с каждой из сторон.

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Хочет обсудить с Путиным технические моменты

Гросси заметил, что Украину он посещал уже девять раз. В частности, четыре раза был на Запорожской атомной электростанции.

У меня был длительный разговор с президентом Зеленским, с министром энергетики Украины, с ядерным ведомством страны. Потом я посетил ЗАЭС. Я говорил о том, что ситуация продолжает оставаться нестабильной,

– отметил он.

Гендиректор МАГАТЭ также очертил, чего хочет от встречи с Владимиром Путиным. По его словам, важно обсудить определенные технические моменты.

Для меня важно иметь возможность обсудить с ним (Путиным – 24 Канал) некоторые технические моменты. Поскольку, я был на станции и обсуждал некоторые вопросы. И я хочу составить впечатление относительно того, какие планы по ЗАЭС и иметь возможность обсудить некоторые важные моменты,

– добавил Гросси.

В то же время он констатировал, что ситуация на ЗАЭС продолжает оставаться нестабильной. По его словам, под угрозой как физическая целостность электростанции, ведь военные действия ведутся неподалеку, так и ее энергообеспечение. Гросси отметил, что только одна из двух линий внешнего электроснабжения функционирует.

Военная активность вблизи ЗАЭС усилилась

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что на этих выходных команда агентства сообщила, что вблизи станции усилилась военная активность. По его словам, это свидетельствует о том, что продолжает находиться под угрозой физическая целостность ЗАЭС.

Мы не можем сказать, что в какой-то момент мы достигли более стабильной или лучшей ситуации. Такая, к сожалению, реальность,

– отметил Гросси.

Не обошел он вниманием также проблему, связанную с персоналом, которая на ЗАЭС сохраняется на протяжении длительного времени. По словам Гросси, около 100 сотрудников "Энергоатома" отклонили предложение подписать с "Росатомом" контракт.