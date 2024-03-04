Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін у неділю, 3 березня, у зі телемарафоні "Єдині новини", інформує 24 Канал.

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"Крім палива, дуже багато проблем: немає води, немає кваліфікованого персоналу і фактично глибока деградація всього обладнання станції. На сьогодні фактично неможливо перезапустити станцію в такому стані через наявність усіх цих факторів. І фактично вона на сьогодні в такому ж стані, як Чорнобильська станція, яку росіяни залишили через те, що вона ніякої користі їм не могла принести. Те ж саме зараз на Запорізькій атомній станції", – сказав Котін.

Він додав, що зараз закінчується 6-річний термін перебування палива в реакторах – це стосується як російського палива, так і Westinghouse.

Ніхто з інших країн не переходив ще ці терміни перебування палива. І заводом не розраховано перебування цього палива за межами цього терміну. Тому цю проблему не можна вирішити без доступу виробників, зокрема Westinghouse, на майданчики станції для того, щоб оцінити стан палива і потім ухвалювати рішення, що робити,

– наголосив він.

ЗАЕС перебуває під окупацією увесь цей час і, за даними "Енергоатома", ситуація тільки погіршується.

"Це фактично деградація обладнання, деградація експлуатації станції, й основна загроза на сьогодні – це наявність тільки однієї лінії станції, яка пов'язує її з енергосистемою України”, – повідомив Петро Котін, зазначивши, що у разі пошкодження цієї лінії внаслідок обстрілів чи її відмови можливий черговий блекаут.

8 блекаутів там вже було. Коли втрачали зовнішнє живлення, а це вже включені дизель-генератори, які будуть заживлювати насоси, які охолоджують активні зони реакторів. Це фактично останній рубіж перед радіаційною аварією на об'єкті,

– попередив він.

Керівник компанії також звернув увагу на проблему кваліфікації персоналу, що зараз перебуває на ЗАЕС, зауваживши, що російський персонал не має достатньої кваліфікації і досвіду, щоб працювати на такому складному об'єкті, як ЗАЕС.

Це обладнання абсолютно інше, ніж вони використовували на російських атомних станціях. Там немає сформованих змін персоналу. Вони фактично здійснюють помилки кожного разу, коли вони намагаються експлуатувати це обладнання. Вони не здатні, вони дилетанти, не мають ліцензії на те, щоб експлуатувати Запорізьку атомну станцію. Якщо вони будуть намагатися робити якісь складні дії, то ні до чого доброго це не призведе,

– переконаний Петро Котін.

ЗАЕС перебуває в окупації із 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної безпеки, розміщуючи на території ЗАЕС військову техніку, мінуючи територію та тероризуючи персонал станції.