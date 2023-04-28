Тероризувала Сирію: що відомо про ракету Х-555, якою Росія атакує Україну

Російські військові 28 квітня вкотре масовано атакували міста України, використавши крилаті ракети Х-101 та Х-555. Окупанти не вперше використали ці ракети проти України, якими раніше тероризували й Сирію.

Х-555 повітряного базування є глибокою модернізацією радянської ракети Х-55. Детальніше про характеристики ракети Х-555 та чи здатна ППО України збивати її – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Коли у Росії з'явилася ракета Х-555

Крилата ракета Х-555 – це радянська розробка, яка створена для озброєння стратегічних ракетоносіїв Ту-95 та Ту-160. Х-555 – це неядерна версія ракети Х-55 створеної ще у 1970 – 1980 роках.

Комплекс повітряного базування у складі Х-55 і літака-носія Ту-95МС було офіційно прийнято на озброєння ще у 1983 році.

З початку 1990 років на основі Х-55СМ почали створювати ракету Х-555, яка відрізнялась заміною ядерної бойової частини на звичайну та модернізацією системи наведення. Розробка ракети тривала до середини 2000-х років.

Вже у листопаді 2015 року Росія використала майже 30 ракет Х-555 для ударів по Сирії.

Різниця між Х-55 та її версією з неядерним боєприпасом Х-555 полягає не тільки у виді бойової частини. Річ у тім, що вага ядерного заряду та його розмір значно менші за фугасну бойову частину, через що конструкція Х-555 зазнала змін й там був зменшений розмір паливного бака.

Як пише український військовий портал Defence Express, компонування Х-55 та Х-555 вкрай щільне. Для того, щоб інтегрувати туди якусь нову систему, необхідно звільнити місце та вагу.

Аналітики припускають, що у Х-555 це зробити взагалі не можливо через значно більшу за розмірами та габаритами бойову частину.

Що цікаво, під час модернізації Х-55 росіянам довелося піти на певний компроміс. Зокрема, збільшення маси бойової частини призвело до зниження запасів палива і зменшення до 2000 кілометрів дальності польоту ракети.

Втім, з конформними паливними баками дальність пуску збільшено до 2500 кілометрів.

Скільки ракет Х-555 має Росія та як їх вартість

Росія розпочала завдавати масовані ракетні удари по Україні з 10 жовтня 2022 року. Та інтенсивність російських атак досить швидко почала зменшуватися, оскільки окупанти зіткнулися з дефіцитом ракет.

OSINT-розслідувачі підрахували, що в арсеналі Росії станом на листопад 2022 року залишилося 150 ракет Х-555 (50% від загальної кількості).

Військовий портал Defence Express провів оцінку російських ракет. Відповідно до даних журналістів, вартість однієї ракети Х-555 складає близько 1 мільйона доларів.

Приблизно стільки ж Росії коштує виробництво "Калібрів" та ракети Р-500 для комплексу "Іскандер".

Зазначимо, що 28 квітня росіяни використовували для атаки проти України ракетоносії типу Ту-95МС, і не піднімали у повітря більш потужні Ту-160, що дещо нелогічно.

Річ у тім, що Ту-160 може взяти на борт до 12 крилатих ракет типу Х-555. Натомість бойове навантаження Ту-95 складає до шести крилатих ракет Х-55/555 у внутрішній барабанній установці.

Характеристики Х-555: чи може ППО України збивати цю ракету

Ракета Х-555 здійснює політ на дозвукових швидкостях на гранично малих висотах з огинанням рельєфу місцевості. Ракета призначена для застосування проти стратегічно важливих стаціонарних наземних цілей із заздалегідь відомими координатами.

Зважаючи на те, що Х-555 летить із відомими координатами, можна стверджувати, що Росія свідомо використовує цю ракету для терору мирних українців.

Основні технічні характеристики Х-555:

Маса бойової частини – 410 кілограмів,

потужність бойової частини 200 – 500 кілотонни,

дальність польоту – 2000 кілометрів,

швидкість польоту – 720 – 830 кілометрів на годину,

точність – 100 метрів.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю 24 Каналу розповідав, що Україна має сили та засоби, щоб збивати крилаті ракети Х-555. Зокрема, під час атаки 28 квітня сили ППО України збили 21 з 23 ракет Х-101/Х-555.

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Хронологія російських атак ракетами Х-555

У матеріалі 24 Каналу про ракету Х-101, якою Росія також часто атакує Україну, наша редакція підрахувала, скільки разів ворог випускав по нашій країні ракети Х-555. Отже, росіяни використовували ракети Х-555 проти України: