Терроризировала Сирию: что известно о ракете Х-555, которой Россия атакует Украину

28 апреля 2023, 13:54
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Российские военные 28 апреля в очередной раз массированно атаковали города Украины, использовав крылатые ракеты Х-101 и Х-555. Оккупанты не впервые использовали эти ракеты против Украины, которыми ранее терроризировали и Сирию.

Х-555 воздушного базирования представляет собой глубокую модернизацию советской ракеты Х-55. Детальнее о характеристиках ракеты Х-555 и способна ли ПВО Украины сбивать ее – читайте дальше в материале 24 Канала.

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Когда у России появилась ракета Х-555

Крылатая ракета Х-555 – это советская разработка, созданная для вооружения стратегических ракетоносителей Ту-95 и Ту-160. Х-555 – это неядерная версия ракеты Х-55, созданной еще в 1970 – 1980 годах.

Комплекс воздушного базирования в составе Х-55 и самолета-носителя Ту-95МС был официально принят на вооружение еще в 1983 году.

С начала 1990 года на основе Х-55СМ начали создавать ракету Х-555, отличавшуюся заменой ядерной боевой части на обычную и модернизацию системы наведения. Разработка ракеты продолжалась до середины 2000-х годов.

Уже в ноябре 2015 года Россия использовала около 30 ракет Х-555 для ударов по Сирии.

Разница между Х-55 и его версией с неядерным боеприпасом Х-555 заключается не только в виде боевой части. Дело в том, что вес ядерного заряда и его размер значительно меньше фугасной боевой части, из-за чего конструкция Х-555 претерпела изменения и там был уменьшен размер топливного бака.

Как пишет украинский военный портал Defence Express, компоновка Х-55 и Х-555 крайне плотная. Для того чтобы интегрировать туда какую-то новую систему, необходимо освободить место и вес.

Аналитики предполагают, что у Х-555 это сделать вообще невозможно из-за значительно большей по размерам и габаритам боевой части.

Что интересно, при модернизации Х-55 россиянам пришлось пойти на определенный компромисс. В частности, увеличение массы боевой части привело к снижению запасов топлива и уменьшению до 2000 км дальности полета ракеты.

Впрочем, с конформными топливными баками дальность пуска увеличена до 2500 км.

Сколько ракет Х-555 имеет Россия и как их стоимость

Россия начала наносить массированные ракетные удары по Украине с 10 октября 2022 года. Но интенсивность российских атак довольно быстро стала уменьшаться, поскольку оккупанты столкнулись с дефицитом ракет.

OSINT-расследователи подсчитали, что в арсенале России по состоянию на ноябрь 2022 года осталось 150 ракет Х-555 (50% от общего количества).

Военный портал Defence Express провел оценку русских ракет. Согласно данным журналистов, стоимость одной ракеты Х-555 составляет около 1 миллиона долларов.

Приблизительно столько же России стоит производство "Калибров" и ракеты Р-500 для комплекса "Искандер".

Отметим, что 28 апреля россияне использовали для атаки против Украины ракетоносители типа Ту-95МС и не поднимали в воздух более мощные Ту-160, что несколько нелогично.

Дело в том, что Ту-160 может взять на борт до 12 крылатых ракет типа Х-555. Боевая нагрузка Ту-95 составляет до шести крылатых ракет Х-55/555 во внутренней барабанной установке.

Характеристики Х-555: может ли ПВО Украины сбивать эту ракету

Ракета Х-555 совершает полет на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Ракета предназначена для применения против стратегически важных наземных стационарных целей с заранее известными координатами.

Учитывая, что Х-555 летит с известными координатами, можно утверждать, что Россия сознательно использует эту ракету для террора мирных украинцев.

Основные технические характеристики Х-555:

  • Масса боевой части – 410 килограммов,
  • мощность боевой части 200 – 500 килотонны,
  • дальность полета – 2000 километров,
  • скорость полета – 720 – 830 километров в час,
  • точность – 100 метров.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью 24 Каналу рассказывал, что у Украины есть силы и средства, чтобы сбивать крылатые ракеты Х-555. В частности, во время атаки 28 апреля силы ПВО Украины сбили 21 из 23 ракет Х-101/Х-555.

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Хронология российских атак ракетами Х-555

В материале 24 Канала о ракете Х-101, которой Россия также часто атакует Украину, наша редакция подсчитала, сколько раз враг выпускал по нашей стране ракеты Х-555. Итак, россияне использовали ракеты Х-555 против Украины:

  • 16 июля 2022 года – самолеты Ту-95МС выпустили 6 ракет Х-101/Х-555 из района Каспийского моря.
  • 10 октября 2022 года – из 11 российских самолетов были зафиксированы пуски ракет Х-101/Х-555.
  • 11 октября 2022 года – Россия выпустила 16 ракет Х-101/Х-555 с самолетов Ту-95МС.
  • 19 октября 2022 года – россияне запустили по Украине 6 крылатых ракет Х-101/Х-555.
  • 22 октября 2022 года – из 10 самолетов стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска было запущено 17 крылатых ракет Х-101/Х-555.
  • 31 октября 2022 года – из самолетов Ту-95 и Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из района Волгодонская (Ростовская область).
  • 15 ноября 2022 года – оккупанты выпустили по Украине 96 крылатых ракет, среди которых были Х-101, Х-555, "Калибр" и Х-59.
  • 17 ноября 2022 – из 9 бомбардировщиков-ракетоносцев выпущено до 18 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 по Днепропетровщине.
  • 5 декабря 2022 года – пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из 8 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонская.
  • 16 декабря 2022 года – пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспия и Саратовской области в районе Энгельса. Всего Россия запустила 76 ракет разных типов.
  • 29 декабря 2022 – Россия атаковала Украину крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из Волгодонска и северного района Каспийского моря. Всего Россия выпустила 69 ракет разных типов.
  • 14 января 2023 года – противник осуществил пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 с 8 стратегических бомбардировщиков из района Каспийского моря.
  • 26 января 2023 года – Россия запустила до 40 ракет Х-101/Х-555 из 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря.
  • 10 февраля 2023 года – 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр": пуски осуществляли 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из районов Каспийского моря и Волгодонская.
  • 16 февраля 2023 года – Россия применила 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
  • 9 марта 2023 – Россия нанесла по Украине комбинированный удар. Значительную часть удара составили ракеты Х-101/Х-555. Пуски были осуществлены из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95, семи самолетов дальней авиации Ту-22М3. По данным Генштаба, было сбито 28 ракет Х-101/Х-555.
  • 28 апреля 2023 года оккупанты выпустили 23 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Россияне подняли 5 бортов Ту-95 с аэродрома "Олень" в Мурманской области России.
Автор: Михайло Гема