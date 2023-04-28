Терроризировала Сирию: что известно о ракете Х-555, которой Россия атакует Украину

Российские военные 28 апреля в очередной раз массированно атаковали города Украины, использовав крылатые ракеты Х-101 и Х-555. Оккупанты не впервые использовали эти ракеты против Украины, которыми ранее терроризировали и Сирию.

Х-555 воздушного базирования представляет собой глубокую модернизацию советской ракеты Х-55. Детальнее о характеристиках ракеты Х-555 и способна ли ПВО Украины сбивать ее – читайте дальше в материале 24 Канала.

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Когда у России появилась ракета Х-555

Крылатая ракета Х-555 – это советская разработка, созданная для вооружения стратегических ракетоносителей Ту-95 и Ту-160. Х-555 – это неядерная версия ракеты Х-55, созданной еще в 1970 – 1980 годах.

Комплекс воздушного базирования в составе Х-55 и самолета-носителя Ту-95МС был официально принят на вооружение еще в 1983 году.

С начала 1990 года на основе Х-55СМ начали создавать ракету Х-555, отличавшуюся заменой ядерной боевой части на обычную и модернизацию системы наведения. Разработка ракеты продолжалась до середины 2000-х годов.

Уже в ноябре 2015 года Россия использовала около 30 ракет Х-555 для ударов по Сирии.

Разница между Х-55 и его версией с неядерным боеприпасом Х-555 заключается не только в виде боевой части. Дело в том, что вес ядерного заряда и его размер значительно меньше фугасной боевой части, из-за чего конструкция Х-555 претерпела изменения и там был уменьшен размер топливного бака.

Как пишет украинский военный портал Defence Express, компоновка Х-55 и Х-555 крайне плотная. Для того чтобы интегрировать туда какую-то новую систему, необходимо освободить место и вес.

Аналитики предполагают, что у Х-555 это сделать вообще невозможно из-за значительно большей по размерам и габаритам боевой части.

Что интересно, при модернизации Х-55 россиянам пришлось пойти на определенный компромисс. В частности, увеличение массы боевой части привело к снижению запасов топлива и уменьшению до 2000 км дальности полета ракеты.

Впрочем, с конформными топливными баками дальность пуска увеличена до 2500 км.

Сколько ракет Х-555 имеет Россия и как их стоимость

Россия начала наносить массированные ракетные удары по Украине с 10 октября 2022 года. Но интенсивность российских атак довольно быстро стала уменьшаться, поскольку оккупанты столкнулись с дефицитом ракет.

OSINT-расследователи подсчитали, что в арсенале России по состоянию на ноябрь 2022 года осталось 150 ракет Х-555 (50% от общего количества).

Военный портал Defence Express провел оценку русских ракет. Согласно данным журналистов, стоимость одной ракеты Х-555 составляет около 1 миллиона долларов.

Приблизительно столько же России стоит производство "Калибров" и ракеты Р-500 для комплекса "Искандер".

Отметим, что 28 апреля россияне использовали для атаки против Украины ракетоносители типа Ту-95МС и не поднимали в воздух более мощные Ту-160, что несколько нелогично.

Дело в том, что Ту-160 может взять на борт до 12 крылатых ракет типа Х-555. Боевая нагрузка Ту-95 составляет до шести крылатых ракет Х-55/555 во внутренней барабанной установке.

Характеристики Х-555: может ли ПВО Украины сбивать эту ракету

Ракета Х-555 совершает полет на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Ракета предназначена для применения против стратегически важных наземных стационарных целей с заранее известными координатами.

Учитывая, что Х-555 летит с известными координатами, можно утверждать, что Россия сознательно использует эту ракету для террора мирных украинцев.

Основные технические характеристики Х-555:

Масса боевой части – 410 килограммов,

мощность боевой части 200 – 500 килотонны,

дальность полета – 2000 километров,

скорость полета – 720 – 830 километров в час,

точность – 100 метров.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью 24 Каналу рассказывал, что у Украины есть силы и средства, чтобы сбивать крылатые ракеты Х-555. В частности, во время атаки 28 апреля силы ПВО Украины сбили 21 из 23 ракет Х-101/Х-555.

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Хронология российских атак ракетами Х-555

В материале 24 Канала о ракете Х-101, которой Россия также часто атакует Украину, наша редакция подсчитала, сколько раз враг выпускал по нашей стране ракеты Х-555. Итак, россияне использовали ракеты Х-555 против Украины: