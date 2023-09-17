Усі нюанси ракети Х-БД, про яку гучно заявив Шойгу

Поговоримо про крилату ракету Х-БД, про існування якої Шойгу заявив під час візиту Ким Чен Ина. Про роботи над такою крилатою ракетою росіяни заявляли насправді ще у 2017 році. Вони вже тоді наголошували на тому, що це, по суті, має бути збільшена копія тої ж Х-101.

Х-БД – нічого нового

При цьому був відомий лише орієнтовний показник довжини фюзеляжу – 10 метрів. Водночас ця цифра в Х-101 становить 7,45 метра.

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По заявленій Сєргєєм Шойгу дальності пуску ракети Х-БД до 6500 кілометрів – теж є насправді свої нюанси.

За різними джерелами можна побачити, що заявлений показник дальності коливається в діапазоні від 3000 кілометрів до 6500 кілометрів. Водночас у тій же Х-101 – до 3500 кілометрів за одними джерелами, та до 5000 кілометрів за іншими джерелами.

Простіше кажучи, навіть якщо та Х-БД справді може бити на дистанцію до 6500 кілометрів, це особливо ситуацію не змінює, бо збивати цю ракету все одно доведеться на тих рубежах, куди добивають наші засоби ППО.

По масі бойової частини для ракети Х-БД даних взагалі нема. Але от натомість планувалось використовувати комбіновану систему наведення із поєднанням інерційної системи навігації (це коли по координатах летить) та голівки наведення, яка використовує візуальну картинку місцевості.

Така ж сама комбінована система наведення використовувалась уже, наприклад, на модернізованих рашистських Х-101 під індексом "Изделие 504АП". Росіяни могли відстріляти мінімум сотню таких крилатих ракет у проміжку з листопада 2022 року по березень 2023 року.

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Загалом виглядає так, що якщо Х-БД в росіян уже справді є, то організувати серійне виробництво цього "изделия" для них насправді проблемою не буде, бо тут мова про розвиток тої ж Х-101. Нюанси почнуться якраз на етапі інтеграції цієї ракети на існуючі російські бомбардувальники.

Бо, наприклад, та сама Х-101 не вміщається в бомбовідсік тих же Ту-95МС. Доводиться вішати під крила, але чи можна буде там вішати ті самі Х-БД – питання відкрите.

Якщо говорити саме про Ту-160 як можливі носії Х-БД, то в цьому пункті росіяни заявляли, що носіями таких ракет мають бути літаки хіба що модифікації Ту-160М, по яких на 2023 рік запланована поставка одразу 4 одиниць.

Ці літаки вже фізично виготовлені, але росіянам потрібно ще завершити їх випробування та наладку, і власне поставити у стрій ВКС до призначеного дедлайну.