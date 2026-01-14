Нова російська зброя: у Defense Express розібрали, чи зможуть росіяни запускати "Герані" з Су-25

На початку 2026 року ворог вперше запустив по Україні нову ракету-дрон "Герань-5", а також розробив реактивний дрон "Герань-4". Росіяни планують здійснювати запуски БпЛА зі своїх штурмовиків Су-25.

Через нові модифікації, Росія планує запускати БпЛА з винищувачів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Чи зможе Росія запускати нові БпЛА зі штурмовиків Су-25?

Як заявили ГУР, противник опрацьовує варіанти застосування "Герань-5" з авіаційних носіїв з метою збільшення дальності та здешевлення використання. Основне питання – це інтеграція цих дронів під крило штурмовиків Су-25, через те, що "Герань-5" має довжину близько 6 метрів, розмах крил 5,5 метра. Теоретично, дрон можна буде почепити на 2 та 10 точки підвіски літака Су-25.

Головна небезпека полягає в тому, що маса бойової частини становить близько 90 кілограмів, заявлена дальність ураження близько 1 000 кілометрів, а повітряний пуск впливатиме на збільшення дальності орієнтовно у 100 кілометрів, а також швидкості польоту.

Зверніть увагу! В ефірі 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лекійчук зазначив, що це може значно розширити зону ураження на фронті та стати передумовою для збільшення кількості ракетних ударів. Росіяни вже двічі не застосовували стратегічну авіацію через технічні збої. Проте це не означає, що удари не поновляться після усунення проблем.

Що відомо про останні російські розробки?