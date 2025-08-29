Поки в адміністрації президента США Дональда Трампа розмірковують про те, аби зняти обмеження на далекобійні засоби ураження для України, Вашингтон вирішив уже підсилити нашу країну таким озброєнням.

29 серпня стало відомо, що Україна може отримати понад 3 тисячі ракет ERAM – своєрідних гібридів крилатих ракет та авіабомб. Держдеп США схвалив продаж ракет та супутнього обладнання на 825 мільйонів доларів. Оплачуватимуть ці ракети для України наші партнери – Данія, Нідерланди, Норвегія та американська програма Foreign Military Financing.

Експерти уже заявляють – достатня кількість таких ракет може змінити ситуацію на полі бою. То що ж варто знати про ракети ERAM, куди вони можуть дістати, які цілі з їхньою допомогою найкраще атакувати – читайте у матеріалі 24 Каналу.

США продають ракети ERAM Україні

Агентство співробітництва у сфері безпеки Міністерства оборони США повідомило, що Держдеп схвалив запит України на купівлю 3 350 ракет ERAM. Тобто саме таку кількість цієї зброї просив офіційний Київ. Ба більше, відповідно до заяви Агентства, цей контракт не вплине на обороноздатність США та допоможе Україні.

Цей запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки. Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої Збройні Сили,

– йдеться у заяві.

Проте поки що залишаються невідомими терміни постачання цих ракет до України. Тобто як швидко ми отримаємо усі 3 350 ракет ERAM – у заяві не уточнено. Однак, якщо враховувати, що Вашингтон виділяє таку кількість ракет на прохання офіційного Києва, можна припустити, що це відбуватиметься й у ті терміни, які окреслює українська сторона.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що ракети можуть прибути в Україну вже за 6 тижнів. Однак для їхнього застосування потрібно отримати "зелене" світло від Пентагону, оскільки ERAM здатні уражати цілі на відстані до 450 кілометрів – у тому числі й на території Росії.

ERAM – відповідь російським керованим авіабомбам

Ракето-бомби ERAM – відносно нова американська розробка, яка з'явилася у 2024 році саме як відповідь на російське вторгнення в Україну. Радше їхня поява стала результатом спостережень за застосуванням росіянами керованих авіабомб для ударів по Україні.

Цікаво! Станом на листопад 2024 року кількість керованих авіабомб, які росіяни скинули на прифронтові території, перевищила 42 тисячі. Зараз ця цифра, ймовірно, значно більша.



КАБи є відносно недорогим засобом для росіян, адже вони мають запаси радянських бомб ФАБ, які дещо модифікують, перетворюючи на керовану авіабомбу. Тобто витрати ідуть на модифікацію ФАБ і на пальне для літака, який здійснить пуск. Тому в США намагалися знайти рішення, яке дозволить створювати відносно дешеві, проте ефективні зразки. Так з'явилися ракето-бомби ERAM.



Схематичне зображення ракети ERAM / Фото Defense Express

Звісно, їхнє виробництво у порівнянні з російськими КАБами є дорожчим, проте й сама розробка перевершує їх за своїми характеристиками. Наприклад, якщо ж зона ураження російської керованої авіабомби у діапазоні 40 – 120 кілометрів, то ERAM – у кілька разів більша.

Характеристика ракет ERAM

З огляду на те, що ERAM – відносно нова розробка, то про них відомо не так багато, але все ж певна інформація є.

ERAM – гібрид крилатих ракет та авіабомб, і нам відомі наступні характеристики цієї зброї:

дальність ураження – від 200 до 460 кілометрів;

швидкість польоту – близько 760 кілометрів на годину;

вага боєприпасу – 227 кілограмів;

точність ураження – до 10 метрів.

Ракети обладнані навігаційними системами GPS/INS з модулем вибіркової доступності проти спуфінгу, тобто фальсифікації даних сторонніми особами. Саме це забезпечує точність ураження.

Ціна ракет ERAM залишається невідомою. Її не можна розрахувати з контракту Держдепу США на 825 мільйонів доларів, бо він включає не лише ракети, але й навігаційні системи та інші елементи й обслуговування. Проте з цього контракту можна зробити висновок, що вартість однієї ракети ERAM точно не більша ніж 240 000 доларів.

Та якщо врахувати, що у контракті Держдепу враховано вартість ракет, навігаційних систем, контейнерів, пускових установок, комплектуючих, програмного забезпечення, обладнання для планування місій, навчання персоналу та інші елементи підтримки, то, ймовірно, вартість самих ракет може становити менш ніж 200 000 доларів.

Ракети ERAM запускають з повітря і для запуску підійдуть чи не всі наявні в Україні авіаційні платформи, в тому числі й радянського зразка – Су-27, МіГ-29 і, звісно, американські F-16. Ймовірно, французькі Mirage 2000 теж підійдуть для запуску ERAM.



Візуалізація запуску ERAM з винищувача F-35 / Фото Boeing

Усі випробування ці ракети пройшли успішно, проте використання у бойових умовах відбуватиметься вперше саме в Україні.

Куди можуть дістати ракети ERAM

Ракето-бомби ERAM можуть уражати цілі на всій тимчасово окупованій території України – склади боєкомплектів, аеродроми, залізничні вузли, командні центри, ЗРК, радари, словом – усе, що загарбники мають на нашій території, є абсолютно законною ціллю для ураження.

А ось щодо ударів по території Росії – тут потрібно схвалення з Вашингтона. За умови, що таке схвалення буде, Україна зможе завдавати уражень по цілях у:

Брянській області;

Смоленській області;

Калузькій області;

Бєлгородській області;

Курській області;

Орловській області;

Тульській області;

Липецькій області;

Воронезькій області;

Ростовській області;

Краснодарському краю.

Ба більше, частково під удари можуть підпадати Тверська, Тамбовська, Волгоградська області, республіка Адигея, Ставропольський край і навіть Московська область і навіть Москва. Звісно, теоретично, бо пуск ракети з літака з кордону України та Росії майже неможливий – літак може збити ворожа ППО. Проте в теорії ERAM міг би дістати аж до Кремля.



ERAM можуть дістати до Москви / Карта DeepStateMAP

Проте в зоні ураження аеродроми Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краю чи Міллерово у Ростовській області, звідки росіяни запускають "Шахеди". Також під ударом можуть опинитися аеродроми базування російських винищувачів в окупованому Криму чи, наприклад, на аеродромах Балтимор, Борисоглібськ чи Єйськ. Також в зоні ураження порт Новоросійська, де базуються залишки російських ракетоносіїв. Словом, росіянам є чого боятися.

У чому перевага ракет ERAM?

Україна уже має свого роду аналоги КАБів, як-от французькі HAMMER та американські JDAM, проте тут є кілька проблем:

вони у нас в обмеженій кількості;

їхня дальність ураження суттєво менша.

Щодо засобів ураження, з такою ж дальністю, як ERAM, то є британські ракети Storm Shadow і їхні французькі близнюки SCALP EG чи американські ATACMS. Проте і вони в обмеженій кількості. У британських та французьких запас був всього по 1 000 таких ракет.

А щодо ракет ATACMS, то ще адміністрація Джо Байдена вагалася щодо надання їх Україні з огляду на те, що це може вплинути на стратегічні запаси, і, відповідно, на обороноздатність Сполучених Штатів. Зважаючи на те, що про це вже неодноразово заявляв і Дональд Трамп, то питання ракет ATACMS постає ще гостріше для Вашингтона. Відповідно, Україна не може розраховувати на велику кількість цих ракет.

Тому ERAM є ідеальним компромісним рішенням. Оскільки розробка нова – вона не є частиною стратегічного арсеналу США і їхнє надання не впливає на обороноздатність країни зараз. Також ракето-бомби є дешевшими та простішими у виробництві, що дозволятиме надавати Україні їх партіями в більшій кількості, ніж ми отримували озброєння до того. А наявність більшої кількості бомб дозволить атакувати більше цілей чи завдавати більшого ураження, наприклад, аеродромам, з яких росіяни запускають "Шахеди".

Проте оптимізм щодо цього озброєння має бути стриманим. Поки невідомо, скільки ракет Україна отримає у першій партії та як вони проявлять себе на полі бою.