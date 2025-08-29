Пока в администрации президента США Дональда Трампа размышляют о том, чтобы снять ограничения на дальнобойные средства поражения для Украины, Вашингтон решил уже усилить нашу страну таким вооружением.

29 августа стало известно, что Украина может получить более 3 тысяч ракет ERAM – своеобразных гибридов крылатых ракет и авиабомб. Госдеп США одобрил продажу ракет и спутникового оборудования на 825 миллионов долларов. Оплачивать эти ракеты для Украины будут наши партнеры – Дания, Нидерланды, Норвегия и американская программа Foreign Military Financing.

Эксперты уже заявляют – достаточное количество таких ракет может изменить ситуацию на поле боя. Так что же стоит знать о ракетах ERAM, куда они могут достать, какие цели с их помощью лучше всего атаковать – читайте в материале 24 Канала.

США продают ракеты ERAM Украине

Агентство сотрудничества в сфере безопасности Министерства обороны США сообщило, что Госдеп одобрил запрос Украины на покупку 3 350 ракет ERAM. То есть именно такое количество этого оружия просил официальный Киев. Более того, согласно заявлению Агентства, этот контракт не повлияет на обороноспособность США и поможет Украине.

Эта предложенная продажа улучшит возможности Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности. Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои Вооруженные Силы,

– говорится в заявлении.

Однако пока остаются неизвестными сроки поставки этих ракет в Украину. То есть как быстро мы получим все 3 350 ракет ERAM – в заявлении не уточняется. Однако, если учитывать, что Вашингтон выделяет такое количество ракет по просьбе официального Киева, можно предположить, что это будет происходить и в те сроки, которые определяет украинская сторона.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что ракеты могут прибыть в Украину уже через 6 недель. Однако для их применения нужно получить "зеленый" свет от Пентагона, поскольку ERAM способны поражать цели на расстоянии до 450 километров – в том числе и на территории России.

ERAM – ответ российским управляемым авиабомбам

Ракето-бомбы ERAM – относительно новая американская разработка, которая появилась в 2024 году именно как ответ на российское вторжение в Украину. Скорее их появление стало результатом наблюдений за применением россиянами управляемых авиабомб для ударов по Украине.

Интересно! По состоянию на ноябрь 2024 года количество управляемых авиабомб, которые россияне сбросили на прифронтовые территории, превысило 42 тысячи. Сейчас эта цифра, вероятно, значительно больше.



КАБы являются относительно недорогим средством для россиян, ведь они имеют запасы советских бомб ФАБ, которые несколько модифицируют, превращая в управляемую авиабомбу. То есть расходы идут на модификацию ФАБ и на топливо для самолета, который осуществит пуск. Поэтому в США пытались найти решение, которое позволит создавать относительно дешевые, но эффективные образцы. Так появились ракето-бомбы ERAM.



Схематическое изображение ракеты ERAM / Фото Defense Express

Конечно, их производство по сравнению с российскими КАБами является более дорогим, однако и сама разработка превосходит их по своим характеристикам. Например, если же зона поражения российской управляемой авиабомбы в диапазоне 40 – 120 километров, то ERAM – в несколько раз больше.

Характеристика ракет ERAM

Учитывая то, что ERAM – относительно новая разработка, то о них известно не так много, но все же определенная информация есть.

ERAM – гибрид крылатых ракет и авиабомб, и нам известны следующие характеристики этого оружия:

дальность поражения – от 200 до 460 километров;

скорость полета – около 760 километров в час;

вес боеприпаса – 227 килограммов;

точность поражения – до 10 метров.

Ракеты оборудованы навигационными системами GPS/INS с модулем выборочной доступности против спуфинга, то есть фальсификации данных посторонними лицами. Именно это обеспечивает точность поражения.

Цена ракет ERAM остается неизвестной. Ее нельзя рассчитать по контракту Госдепа США на 825 миллионов долларов, потому что он включает не только ракеты, но и навигационные системы и другие элементы и обслуживание. Однако из этого контракта можно сделать вывод, что стоимость одной ракеты ERAM точно не больше чем 240 000 долларов.

Но если учесть, что в контракте Госдепа учтена стоимость ракет, навигационных систем, контейнеров, пусковых установок, комплектующих, программного обеспечения, оборудования для планирования миссий, обучение персонала и другие элементы поддержки, то, вероятно, стоимость самих ракет может составлять менее 200 000 долларов.

Ракеты ERAM запускают с воздуха и для запуска подойдут едва ли не все имеющиеся в Украине авиационные платформы, в том числе и советского образца – Су-27, МиГ-29 и, конечно, американские F-16. Вероятно, французские Mirage 2000 тоже подойдут для запуска ERAM.



Визуализация запуска ERAM с истребителя F-35 / Фото Boeing

Все испытания эти ракеты прошли успешно, однако использование в боевых условиях будет происходить впервые именно в Украине.

Куда могут достать ракеты ERAM

Ракето-бомбы ERAM могут поражать цели на всей временно оккупированной территории Украины – склады боекомплектов, аэродромы, железнодорожные узлы, командные центры, ЗРК, радары, словом – все, что захватчики имеют на нашей территории, является абсолютно законной целью для поражения.

А вот относительно ударов по территории России – здесь нужно одобрение из Вашингтона. При условии, что такое одобрение будет, Украина сможет наносить поражения по целям в:

Брянской области;

Смоленской области;

Калужской области;

Белгородской области;

Курской области;

Орловской области;

Тульской области;

Липецкой области;

Воронежской области;

Ростовской области;

Краснодарскому краю.

Более того, частично под удары могут подпадать Тверская, Тамбовская, Волгоградская области, республика Адыгея, Ставропольский край и даже Московская область и даже Москва. Конечно, теоретически, потому что пуск ракеты с самолета с границы Украины и России почти невозможен – самолет может сбить вражеская ПВО. Однако в теории ERAM мог бы достать до Кремля.



ERAM могут достать до Москвы / Карта DeepStateMAP

Однако в зоне поражения аэродромы Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае или Миллерово в Ростовской области, откуда россияне запускают "Шахеды". Также под ударом могут оказаться аэродромы базирования российских истребителей в оккупированном Крыму или, например, на аэродромах Балтимор, Борисоглебск или Ейск. Также в зоне поражения порт Новороссийска, где базируются остатки российских ракетоносителей. Словом, россиянам есть чего бояться.

В чем преимущество ракет ERAM?

Украина уже имеет своего рода аналоги КАБов, такие как французские HAMMER и американские JDAM, однако здесь есть несколько проблем:

они у нас в ограниченном количестве;

их дальность поражения существенно меньше.

Относительно средств поражения, с такой же дальностью, как ERAM, то есть британские ракеты Storm Shadow и их французские близнецы SCALP EG или американские ATACMS. Однако и они в ограниченном количестве. У британских и французских запас был всего по 1 000 таких ракет.

А что касается ракет ATACMS, то еще администрация Джо Байдена колебалась о предоставлении их Украине, учитывая то, что это может повлиять на стратегические запасы, и, соответственно, на обороноспособность Соединенных Штатов. Учитывая то, что об этом уже неоднократно заявлял и Дональд Трамп, то вопрос ракет ATACMS встает еще острее для Вашингтона. Соответственно, Украина не может рассчитывать на большое количество этих ракет.

Поэтому ERAM является идеальным компромиссным решением. Поскольку разработка новая – она не является частью стратегического арсенала США и их предоставление не влияет на обороноспособность страны сейчас. Также ракето-бомбы дешевле и проще в производстве, что позволит предоставлять Украине их партиями в большем количестве, чем мы получали вооружение до того. А наличие большего количества бомб позволит атаковать больше целей или наносить большего поражения, например, аэродромам, из которых россияне запускают "Шахеды".

Однако оптимизм относительно этого вооружения должен быть сдержанным. Пока неизвестно, сколько ракет Украина получит в первой партии и как они проявят себя на поле боя.