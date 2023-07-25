"Онікс" можна перехопити: Світан сказав, яка зброя для цього потрібна ЗСУ
Росія вийшла із зернової угоди і вже наступного дня почала атакувати портову інфраструктуру Одещини. Ворог застосував протикорабельні ракети "Онікс", які практично неможливо збити.
Це 24 Каналу прокоментував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, "Онікс" таки можна уразити.
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"Тут потрібна ракета зі швидкістю більшою, ніж сам "Онікс". Це або Aster 30 з комплексу SAMP/T, або ракети комплексу Patriot. Вони здатні перехопити "Онікс" на кінцевому етапі", – зазначив Світан.
Чим можна знищити ракету "Онікс": дивіться відео
Крім того, ракети "Онікс" можна знищити й на землі – на базі зберігання. Навіть вибух поряд виводить їх з ладу.
Чому "Онікс" складно знищити
Ця ракета надзвукова і низьковисотна – тому її досить важко помітити. Далеко не всі системи ППО здатні з нею впоратись.
"Онікс" належить до протикорабельних ракет, але росіяни використовують її виключно по наземних цілях. Запускають з берегового комплексу "Бастіон" в особливий спосіб.
Одразу після старту вмикається твердопаливний розгінний блок у камері згоряння маршового двигуна. Цей блок через кілька секунд і розганяє ракету до надзвукової швидкості, після чого вимикається та викидається з маршового двигуна потоком повітря.
Що відомо про SAMP/T і Patriot, які можуть збивати "Онікс":
- Про передання ЗРК Patriot Україні стало відомо 21 грудня 2022 року, коли Володимир Зеленський відвідав США. Уже наприкінці квітня 2023-го перші два дивізіони поставили на бойове чергування в Україні. Натепер їх вважають найкращими системами ППО у світі.
- Після тривалих тижнів дискусій Франція та Італія ухвалили рішення про відправлення в Україну ЗРК SAMP/T. Система може відстежувати десятки цілей і перехоплювати відразу 10. Це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети.
- Перший комплекс Samp/T Україна отримала в травні 2023 року. У повідомленні La Stampa йшлося, що обслуговуванням ЗРК займатимуться 20 місцевих фахівців.