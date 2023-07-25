"Оникс" можно перехватить: Свитан сказал, какое оружие для этого нужно ВСУ
Россия вышла из зерновой сделки и уже на следующий день начала атаковать портовую инфраструктуру Одесчины. Враг применил противокорабельные ракеты "Оникс", которые практически невозможно сбить.
Это 24 Каналу прокомментировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, "Оникс" таки можно поразить.
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"Здесь нужна ракета со скоростью больше, чем сам "Оникс". Это или Aster 30 из комплекса SAMP/T, или ракеты комплекса Patriot. Они способны перехватить "Оникс" на конечном этапе", – отметил Свитан.
Чем можно уничтожить ракету "Оникс": смотрите видео
Кроме того, ракеты "Оникс" можно уничтожить и на земле – на базе хранения. Даже взрыв рядом выводит их из строя.
Почему "Оникс" сложно уничтожить
Эта ракета сверхзвуковая и низковысотная, поэтому ее довольно трудно заметить. Далеко не все системы ПВО способны с ней справиться.
"Оникс" относится к противокорабельным ракетам, но россияне используют ее исключительно по наземным целям. Запускают из берегового комплекса "Бастион" особым способом.
Сразу после старта включается разгонный твердотопливный блок в камере сгорания маршевого двигателя. Этот блок через несколько секунд разгоняет ракету до сверхзвуковой скорости, после чего выключается и выбрасывается из маршевого двигателя потоком воздуха.
Что известно о SAMP/T и Patriot, которые могут сбивать "Оникс":
- О передаче ЗРК Patriot Украине стало известно 21 декабря 2022 года, когда Владимир Зеленский посетил США. Уже в конце апреля 2023 года первые два дивизиона поставили на боевое дежурство в Украине. В настоящее время они считаются лучшими системами ПВО в мире.
- После долгих недель дискуссий Франция и Италия приняли решение об отправке в Украину ЗРК SAMP/T. Система может отслеживать десятки целей и перехватывать сразу 10. Это единственная система европейского производства, которая может перехватывать баллистические ракеты.
- Первый комплекс Samp/T Украина получила в мае 2023 года. В сообщении La Stampa говорилось, что обслуживанием ЗРК будут заниматься 20 местных специалистов.