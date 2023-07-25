"Оникс" можно перехватить: Свитан сказал, какое оружие для этого нужно ВСУ

Россия вышла из зерновой сделки и уже на следующий день начала атаковать портовую инфраструктуру Одесчины. Враг применил противокорабельные ракеты "Оникс", которые практически невозможно сбить.

Это 24 Каналу прокомментировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, "Оникс" таки можно поразить.

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"Здесь нужна ракета со скоростью больше, чем сам "Оникс". Это или Aster 30 из комплекса SAMP/T, или ракеты комплекса Patriot. Они способны перехватить "Оникс" на конечном этапе", – отметил Свитан.

Чем можно уничтожить ракету "Оникс": смотрите видео

Кроме того, ракеты "Оникс" можно уничтожить и на земле – на базе хранения. Даже взрыв рядом выводит их из строя.

Почему "Оникс" сложно уничтожить

Эта ракета сверхзвуковая и низковысотная, поэтому ее довольно трудно заметить. Далеко не все системы ПВО способны с ней справиться.

"Оникс" относится к противокорабельным ракетам, но россияне используют ее исключительно по наземным целям. Запускают из берегового комплекса "Бастион" особым способом.

Сразу после старта включается разгонный твердотопливный блок в камере сгорания маршевого двигателя. Этот блок через несколько секунд разгоняет ракету до сверхзвуковой скорости, после чего выключается и выбрасывается из маршевого двигателя потоком воздуха.

Что известно о SAMP/T и Patriot, которые могут сбивать "Оникс":