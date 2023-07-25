Це 24 Каналу прокоментував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, "Онікс" таки можна уразити.

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"Тут потрібна ракета зі швидкістю більшою, ніж сам "Онікс". Це або Aster 30 з комплексу SAMP/T, або ракети комплексу Patriot. Вони здатні перехопити "Онікс" на кінцевому етапі", – зазначив Світан.

Чим можна знищити ракету "Онікс": дивіться відео

Крім того, ракети "Онікс" можна знищити й на землі – на базі зберігання. Навіть вибух поряд виводить їх з ладу.

Чому "Онікс" складно знищити

Ця ракета надзвукова і низьковисотна – тому її досить важко помітити. Далеко не всі системи ППО здатні з нею впоратись.

"Онікс" належить до протикорабельних ракет, але росіяни використовують її виключно по наземних цілях. Запускають з берегового комплексу "Бастіон" в особливий спосіб.

Одразу після старту вмикається твердопаливний розгінний блок у камері згоряння маршового двигуна. Цей блок через кілька секунд і розганяє ракету до надзвукової швидкості, після чого вимикається та викидається з маршового двигуна потоком повітря.

Що відомо про SAMP/T і Patriot, які можуть збивати "Онікс":