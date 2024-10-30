Без них не обходилась жодна військова кампанія США: чи реально Україні отримати "Томагавки"

Ракети "Томагавки" стали невід'ємною зброєю США в усіх їхніх військових кампаніях. Попри високу вартість ці ракети мають багато переваг, які допомогли б Україні знищувати військові об'єкти на території Росії. Однак навіть залучення Росією військ КНДР, що порушує санкції ООН, Захід не робить рішучих кроків.

Ба більше, генсек ООН Антоніу Гутерреш відвідав саміт БРІКС в Росії. Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що "Томагавки" все ж можуть прибути в Україну, але для цього нашій державі потрібно зробити кілька кроків.

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Чи реально Україні отримати "Томагавки" та які вони мають переваги

Політтехнолог розповів, що через те, що Росія здійснила ескалаційний крок, залучивши у війну проти України війська Північної Кореї, Захід повинен дати відповідь. Удари по КНДР – були б найкращим законним варіантом, адже дії країни разом з Росією є порушенням санкцій ООН.

Якщо ж ви це не зробите, то дайте це зробити Україні. Дайте нам ракети "Томагавки",

– зауважив Шейтельман.

В усіх військових кампаніях США та їхніх партнерах за останні десятиліття завжди застосовували "Томагавки", ці ракети були основною зброєю.

Їхня собівартість достатньо висока, навіть більша, ніж у Storm Shadow, які на початку повномасштабного вторгнення коштували мільйон доларів. "Томагавки" ж коштують приблизно 1,7 мільйона доларів за одну ракету.

Однак важливо, що вони мають достатньо переваг. Для прикладу, їх можна запускати з будь-чого та будь-звідки – з землі, з води, з повітря. Storm Shadow ж можна запускати лише з літаків зразка НАТО. Крім того, вони мають велику дистанцію польоту, що дозволило б Україні знищувати стратегічні склади Росії. Ракети летять низько до землі, а значить збити їх буде дуже важко.

Уявіть, що Україні дозволили ними користуватись та завдавати ударів по військових цілях. І от, наприклад, ми розбиваємо міст через річку Волга та тут росіяни задумаються. Так США знищували всі мости в Белграді, після того Югославія здалась. За допомогою "Томагавків" ми можемо й знищувати всі військові цілі в Москві. Нам би відкрились чудові перспективи,

– підкреслив політтехнолог.

Шейтельман зазначив, що якби Україна отримала б навіть 1000 таких ракет, що з військового огляду є не так багато, Росія все одно б "встала на вуха". Адже в такому випадку в кожному великому місті країни-агресорки лунали б вибухи.

Зверніть увагу! Видання NYT 29 повідомило, що секретною частиною Плану перемоги Зеленського були самі ці ракети. Водночас видання пояснило, чому просто заплатити за таку зброю буде недостатньо.

Попри це, генсек ООН Антоніу Гутерреш їздив на саміт БРІКС в Росію зовсім не для того, щоб попередити російського диктатора.

Він поїхав поїсти чак-чак і все. Зараз цивілізовані країни здійснюють акції проти ООН. Для прикладу, Ізраїль прогнав місію ООН зі своєї країни. Президент Володимир Зеленський, наскільки я розумію, бо офіційно це не повідомляли, відмовив Гутеррешу у візиті в Київ,

– сказав він.

Політтехнолог пояснив, що Україна все ж може добитись свого і США нададуть нашій країні "Томагавки". Раніше були думки, що F-16 в небі України – це жарт, а виявилось, що ні. Така сама ситуація може бути та з цими ракетами, для цього потрібна наполеглива праця та переговори.

Крім того, Україні, за його словами, потрібно здійснити дипломатичну акцію та оголосити Гутеррішу імпічмент. Це буде ще ефективніше. якщо до цього українські дипломати залучать Ізраїль. Дві країни оголошують таку серйозну річ, що стане для генсека ООН жахливою сторінкою його репутації.

Так, Росія таке рішення заблокує, але це не важливо. Важливо, що репутація генсека буде забруднена та знищена. Треба, щоб з ним не вітались в ООН, адже від цього залежить і репутація організації,

– додав Шейтельман.

До слова, американські чиновники вважають, що запит на ракети "Томагавк" є "нездійсненним" та зазначили, що Україна "не надала переконливих доказів щодо їх використання". Наша держава вже надала список цілей в Росії для ракет, але поки немає політичного рішення США.