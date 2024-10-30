Андрій Коваленко показав, як російські солдати розмістилися у квартирах окупованих міст України. Вони палять багаття просто в приміщенні.

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Потрібні "Томагавки", щоб зупинити росіян

Коваленко наголосив, що жителям Європи варто вивчати ці відео, бо з більшістю сучасних політиків у ЄС майже напевно окремі країни матимуть можливість пізнати все те саме.

Але в квартирах окремих європейських містечок також розважатимуться союзники Росії з Ірану і КНДР, якщо все так продовжиться як зараз,

– підкреслив він.

Водночас він пояснив, що "Томагавки" потрібні саме зараз, адже вони не зможуть зупинити "стадо звірів, якщо звірям дадуть можливість збитися в стадо".

Росіяни палять вогнище в квартирі: дивіться відео

Американські чиновники вважають запит на ракети "Томагавк" "нездійсненним" та зазначають, що Україна "не надала переконливих доказів щодо їх використання".

Україна надала список цілей та аргументацію для використання ракет, але немає політичного рішення від США щодо ураження цілей в Росії.