Андрей Коваленко показал, как российские солдаты разместились в квартирах оккупированных городов Украины. Они жгут костры прямо в помещении.

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Нужны "Томагавки", чтобы остановить россиян

Коваленко отметил, что жителям Европы стоит изучать эти видео, потому что с большинством современных политиков в ЕС почти наверняка отдельные страны будут иметь возможность узнать все то же самое.

Но в квартирах отдельных европейских городков также будут развлекаться союзники России из Ирана и КНДР, если все так продолжится как сейчас,

– подчеркнул он.

В то же время он объяснил, что "Томагавки" нужны именно сейчас, ведь они не смогут остановить "стадо зверей, если зверям дадут возможность сбиться в стадо".

Россияне жгут костер в квартире: смотрите видео

Американские чиновники считают запрос на ракеты "Томагавк" "невыполнимым" и отмечают, что Украина "не предоставила убедительных доказательств их использования".

Украина предоставила список целей и аргументацию для использования ракет, но нет политического решения от США по поражению целей в России.