Україна розвиває власну ракетну програму, і наслідки цього вже відчуває ворог. Потужні вибухи на військових і промислових об'єктах у Росії свідчать про слабкість її системи захисту.

Як пояснив 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, деякі українські ракети вже запущені у серійне виробництво. За його словами, чим більше у цих зразках буде власних компонентів, тим швидше Україна зможе випускати нові ракети і застосовувати їх без залежності від рішень союзників.

Чи використовує Україна нові ракети проти Росії?

Російські заводи та підприємства все частіше потерпають від вибухів, причини яких у Кремлі не можуть пояснити. Їх часто пов'язують з українськими ударами.

Не факт, що ми вже їх і показуємо. Інше питання, що Росія не має доказової бази. Але ті потужні вибухи, які зараз відбуваються на їхніх підприємствах, говорять самі за себе,

– пояснив Тимочко.

Він наголосив, що такі удари послаблюють здатність Росії підтримувати війну. За його словами, масштабність руйнувань вказує на помітний прогрес у розвитку українських ракет.

До слова. Свіжі оцінки Івана Тимочка щодо російського "Орешника" пояснюють, чому інформаційні заяви Кремля про «новітні ракети» не змінюють балансу сил: без ядерної складової це дорогий і малоефективний проєкт, що радше має пропагандистський ефект.

Серійне виробництво українських ракет

Іван Тимочко зауважив, що важливо, аби в нових ракетах було якомога більше українських деталей. Це дозволить швидше випускати їх і менше залежати від рішень союзників.

У нас є ряд ракет, які уже запущені у серійне виробництво. Ми можемо говорити, що вони вже пройшли період адаптації прототипу, так би мовити, лікування від дитячих хвороб до серійного,

– пояснив він.

Військовий підкреслив, що власне виробництво деталей дасть Україні більше свободи у застосуванні ракет. Він припустив, що нинішні зразки українських ракет – це ще не межа. У майбутньому можуть з'явитися інші типи, адаптовані під конкретні завдання.

Буде ще багато роботи, багато ще буде сюрпризів. Я думаю, що не крайня це номенклатура ракет, будуть ще інші види, адаптовані під конкретні ситуації,

– зауважив він.

Він також звернув увагу, що сучасне ракетобудування рухається у напрямі поєднання з безпілотними технологіями. Це дає змогу здешевити виробництво і зробити використання ракет простішим.

Ракетна програма як довгострокова перспектива

Іван Тимочко підкреслив, що ракетна програма України надовго залишиться пріоритетом. Вона потрібна для стримування агресії навіть у випадку тимчасових домовленостей із ворогом.

Ракетна програма наша – це довгострокова і середньострокова перспектива. Росія мовчить лише тоді, коли розуміє, що в неї недостатньо сил,

– пояснив він.

Він наголосив, що розвиток цього озброєння дозволить Україні завдавати ударів у глибину території противника. Це допомагає послаблювати його військовий і економічний потенціал.

Що відомо про останні розробки українських ракет: головне