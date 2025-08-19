Буде ще багато сюрпризів, – військовий про розвиток ракетної програми України
- Україна активно розвиває свою ракетну програму, запустивши у серійне виробництво ракети з українськими компонентами, що зменшують залежність від союзників.
- Вибухи на російських об'єктах свідчать про ефективність українських ударів, вказуючи на слабкість російської оборони та прогрес в українському ракетобудуванні.
- Ракетна програма України спрямована на довгострокову перспективу для стримування агресії, з можливістю завдавати ударів у глибину території противника.
Україна розвиває власну ракетну програму, і наслідки цього вже відчуває ворог. Потужні вибухи на військових і промислових об'єктах у Росії свідчать про слабкість її системи захисту.
Як пояснив 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, деякі українські ракети вже запущені у серійне виробництво. За його словами, чим більше у цих зразках буде власних компонентів, тим швидше Україна зможе випускати нові ракети і застосовувати їх без залежності від рішень союзників.
Чи використовує Україна нові ракети проти Росії?
Російські заводи та підприємства все частіше потерпають від вибухів, причини яких у Кремлі не можуть пояснити. Їх часто пов'язують з українськими ударами.
Не факт, що ми вже їх і показуємо. Інше питання, що Росія не має доказової бази. Але ті потужні вибухи, які зараз відбуваються на їхніх підприємствах, говорять самі за себе,
– пояснив Тимочко.
Він наголосив, що такі удари послаблюють здатність Росії підтримувати війну. За його словами, масштабність руйнувань вказує на помітний прогрес у розвитку українських ракет.
До слова. Свіжі оцінки Івана Тимочка щодо російського "Орешника" пояснюють, чому інформаційні заяви Кремля про «новітні ракети» не змінюють балансу сил: без ядерної складової це дорогий і малоефективний проєкт, що радше має пропагандистський ефект.
Серійне виробництво українських ракет
Іван Тимочко зауважив, що важливо, аби в нових ракетах було якомога більше українських деталей. Це дозволить швидше випускати їх і менше залежати від рішень союзників.
У нас є ряд ракет, які уже запущені у серійне виробництво. Ми можемо говорити, що вони вже пройшли період адаптації прототипу, так би мовити, лікування від дитячих хвороб до серійного,
– пояснив він.
Військовий підкреслив, що власне виробництво деталей дасть Україні більше свободи у застосуванні ракет. Він припустив, що нинішні зразки українських ракет – це ще не межа. У майбутньому можуть з'явитися інші типи, адаптовані під конкретні завдання.
Буде ще багато роботи, багато ще буде сюрпризів. Я думаю, що не крайня це номенклатура ракет, будуть ще інші види, адаптовані під конкретні ситуації,
– зауважив він.
Він також звернув увагу, що сучасне ракетобудування рухається у напрямі поєднання з безпілотними технологіями. Це дає змогу здешевити виробництво і зробити використання ракет простішим.
Ракетна програма як довгострокова перспектива
Іван Тимочко підкреслив, що ракетна програма України надовго залишиться пріоритетом. Вона потрібна для стримування агресії навіть у випадку тимчасових домовленостей із ворогом.
Ракетна програма наша – це довгострокова і середньострокова перспектива. Росія мовчить лише тоді, коли розуміє, що в неї недостатньо сил,
– пояснив він.
Він наголосив, що розвиток цього озброєння дозволить Україні завдавати ударів у глибину території противника. Це допомагає послаблювати його військовий і економічний потенціал.
Що відомо про останні розробки українських ракет: головне
- "Фламінго" – нова українська крилата ракета, яку 14 серпня запустили у серійне виробництво. Вона має дальність понад 3 000 км, бойову частину вагою понад 1 тонну, швидкість до 900 км/год і захищену від РЕБ систему наведення. Перші пуски вже підтверджені, а розробку профінансувала Німеччина, виділивши 400 млн євро на проєкт та інші українські розробки.
- "Трембіта" – українська крилата ракета з імпульсним двигуном, дальністю близько 200 км і бойовою частиною до 50 кг. Вона коштує приблизно 15 тисяч доларів, що робить її доступною для масового виробництва. У 2025 році Україна планує виготовити до 3 тисяч таких ракет, а у майбутньому – створювати модифікації з дальністю до Москви та навіть до стратегічних об’єктів у глибині Росії.
- "Пекло" – українська ракета-дрон, яку вже застосували на Луганщині. Вона дешевша й простіша за крилату ракету, має меншу бойову частину (близько 50 кг) та швидкість до 700 км/год, але головна перевага – можливість виробляти сотні одиниць для масових ударів.