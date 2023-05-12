Масовані атаки з повітря: у WP розповіли, у чому полягає стратегія Москви
Джерело:The Washington Post
28 квітня Росія відновила регулярні повітряні атаки на Київ та інші українські міста після майже двомісячного затишшя. Окупанти знову почали активно атакувати за допомогою БпЛА та ракет.
За даними ВПС України, з 28 квітня Росія випустила по Україні 67 ракет та 114 безпілотників. З них не вдалося збити лише 7 ракет і 11 безпілотників.
Дивіться також Брак зброї дається взнаки: британська розвідка розповіла, чим і чому Росія тепер б'є по Україні
28 квітня Росія відновила регулярні повітряні атаки на Київ після майже двомісячного затишшя. З того часу підрозділи перехоплювали всі безпілотники та ракети, випущені на столицю. Так, ворожі уламки ракет та БпЛА завдали руйнувань, проте якби їх не збили, наслідки були б фатальними. Зокрема, як в Умані, коли ракета 28 квітня влучила у багатоквартирний будинок.
У чому стратегія російських обстрілів України
Аналітики припускають, що стратегія Москви у масованих обстрілах України полягає в тому, щоб спробувати виснажити ресурси протиповітряної оборони України настільки, щоб Росія знову могла використати свою перевагу винищувачів і бомбардувальників. Але при цьому це ознаки того, що у Росії стає менше ракет.
Москва також може розраховувати на те, що підтримка Заходу зрештою ослабне і змусить Україну піти на поступки.
Мрії Москви розбиваються: Україна лиш посилює свою ППО
У перший день повномасштабного вторгнення Росія завдала удару по наземних системах ППО України спочатку серією ракет, а потім десятками бомбардувальників, підтриманих засобами радіоелектронної боротьби, які фактично засліпили українські радари. Але Україна мала розвіддані перед російськими атаками, що дозволило українським захисникам перемістити мобільні підрозділи у безпечне місце, хоча деякі стаціонарні позиції було справді знищено.
- За оцінками Granite, у перші місяці Україна перехоплювала близько 50% російських ракет.
- З прибуттям нових систем ППО західного виробництва у жовтні та листопаді, а також зі зростанням навичок українських батарей, до грудня Україна перехоплювала близько 80% російських крилатих ракет. Т
- Тепер, за даними західних аналітиків, ця цифра наближається до 90%.
- Натомість довкола Києва від 28 квітня системи оборони збили 100% ракет, випущених по місту. На початку травня над столицею збили навіть надсучасну гіперзвукову балістичну російську ракету "Кинджал".