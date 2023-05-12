Массированные атаки с воздуха: в WP рассказали, в чем заключается стратегия Москвы

28 апреля Россия возобновила регулярные воздушные атаки на Киев и другие украинские города после почти двухмесячного затишья. Оккупанты снова начали активно атаковать с помощью БпЛА и ракет.

По данным ВВС Украины, с 28 апреля Россия выпустила по Украине 67 ракет и 114 беспилотников. Из них не удалось сбить всего 7 ракет и 11 беспилотников.

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28 апреля Россия возобновила регулярные воздушные атаки на Киев после почти двухмесячного затишья. С этого времени подразделения перехватывали все беспилотники и ракеты, выпущенные в столицу. Да, вражеские обломки ракет и БпЛА нанесли разрушения, однако если бы их не сбили, последствия были бы роковыми. В частности, как в Умани, когда ракета 28 апреля попала в многоквартирный дом.

В чем стратегия российских обстрелов Украины

Аналитики предполагают, что стратегия Москвы в массированных обстрелах Украины состоит в том, чтобы попытаться истощить ресурсы противовоздушной обороны Украины настолько, чтобы Россия снова могла использовать свое преимущество истребителей и бомбардировщиков. Но при этом это признаки того, что в России становится меньше ракет.

Москва также может рассчитывать на то, что поддержка Запада наконец-то ослабнет и заставит Украину пойти на уступки.

Мечты Москвы разбиваются: Украина лишь усиливает свою ПВО

В первый день полномасштабного вторжения Россия нанесла удар по наземным системам ПВО Украины сначала серией ракет, а затем десятками бомбардировщиков, поддержанных средствами радиоэлектронной борьбы, которые фактически ослепили украинские радары. Но Украина имела разведданные перед российскими атаками, что позволило украинским защитникам переместить мобильные подразделения в безопасное место, хотя некоторые стационарные позиции действительно уничтожены.