Шукають "ключі": коли росіяни можуть спробувати обстріляти Київ

Рік тому Росія розпочала завдавати удари по енергетичній інфраструктурі України та зокрема Києва. Проте наразі окупанти взяли паузу в обстрілах столиці.

Військовий експерт, льотчик інструктор та полковник ЗСУ запасу Роман Світан розповів 24 Каналу, що за рік наші системи ППО значно змінились.

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Не залишать у спокої

Майже всі атаки росіян розбивались об систему ППО Києва. Розуміючи це, окупанти наразі не вчиняють масованих обстрілів.

Вони шукають "ключі" до нашої ППО. Однак Київ окупанти точно не залишать у спокої,

– зазначив військовий експерт.

Він припустив, що найімовірніше росіяни будуть намагатися завдати ударів, коли почнуться морози. Окупанти розраховують на те, що за умови якщо їхні ракети прорвуться, то щоб вони виконали бойове завдання в момент включення енергетичної та теплової інфраструктур та завдали якоїсь шкоди.

Військовий експерт припустив, чи вдасться ворогу завдати ударів по енергетичній інфраструктурі України: дивіться відео

Чи буде блекаут

За рік щільність ППО збільшилась у 3 – 4 рази – завдяки допомозі західних партнерів та збільшення власних сил, адже мали резерви, які були поставлені на бойове чергування.

ППО, яке зараз прикриває Київ, та той механізм протидії атакам ворога показали себе з кращого боку. Це було очевидно ще з травня. Основа її певні зенітно-ракетні комплекси, які можуть тримати кругову оборону. А на базі гарних засобів виявлення зібраний "пиріг" систем ППО, яка показала майже 100% гарантію прикриття,

– зауважив полковник ЗСУ запасу.

На прикладі Києва потрібно розширювати географію застосування таких систем ППО. Проте це буде залежати від постачання ЗРК і їхнього підключення у загальну систему оборони країни.

"Блекауту не буде. До того ж гірший варіант з пошкодження енергетичної інфраструктури, ніж був минулого року, виключається. ППО зараз набагато потужніше, а кількість ракет та засобів ураження у росіян у 3 – 4 рази менше, ніж торік. Зараз у них залишилось 500 – 600 ракет, виготовляють їх до 100. Таку кількість вони й намагаються використати", – підкреслив Роман Світан.

Проте навіть якщо російські ракети прорвуться крізь наше ППО та влучать в інфраструктурні об'єкти, вони будуть швидко відновлені, адже вже зрозумілий алгоритм поновлення.

Росіяни продовжують обстрілювати Україну

Вночі 10 жовтня ворог атакував Україну 36 ударними дронами Shahed-136/131. Сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували 26 БпЛА окупантів в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

За повідомленням глави Одеської ОВА Олега Кіпера, окупанти вдарили по логістичній інфраструктурі Одеської області.

В Херсоні 8 жовтня росіяни обстріляли храм, в якому проходила служба. Саме під час неї на територію храму Різдва Богородиці прилетів ворожий снаряд. Внаслідок удару отримали поранення дві літні жінки. Також на території храму є руйнування.

Раніше, 7 жовтня, росіяни завдали ударів по Одещині надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс". Ворог випустив їх з берегового ракетного комплексу "Бастіон", що розташований у тимчасово окупованому Криму.

Цілями окупантів були зерносховище у портовій інфраструктурі та пансіонат в рекреаційній зоні. Через удари ракет та викликану ними вибухову хвилю четверо людей отримали пораненням склом.