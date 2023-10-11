Ищут "ключи": когда россияне могут попытаться обстрелять Киев

Год назад Россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины и, в частности, Киева. Однако оккупанты взяли паузу в обстрелах столицы.

Военный эксперт, лётчик инструктор и полковник ВСУ запаса Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что за год наши системы ПВО значительно изменились.

К теме План России провалился: Украина успешно преодолевает энергетический кризис

Не оставят в покое

Почти все атаки россиян разбивались о систему ПВО Киева. Понимая это, оккупанты пока не совершают массированных обстрелов.

Они ищут "ключи" к нашей ПВО. Однако Киев оккупанты точно не оставят в покое,

– отметил военный эксперт.

Он предположил, что вероятнее всего россияне будут пытаться нанести удары, когда начнутся морозы. Оккупанты рассчитывают на то, что если их ракеты прорвутся, то чтобы они выполнили боевое задание в момент включения энергетической и тепловой инфраструктур и нанесли какой-то вред.

Военный эксперт допустил, удастся ли врагу нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины: смотрите видео

Будет ли блекаут

За год плотность ПВО увеличилась в 3 – 4 раза – благодаря помощи западных партнеров и увеличению собственных сил, поскольку имели резервы, которые были поставлены на боевое дежурство.

ПВО, которое сейчас прикрывает Киев, и механизм противодействия атакам врага показали себя с лучшей стороны. Это было очевидно еще с мая. Основа ее — определенные зенитно-ракетные комплексы, которые могут держать круговую оборону. А на базе хороших средств обнаружения собран "пирог" систем ПВО, которая показала почти 100% гарантию прикрытия,

– заметил полковник ВСУ запаса.

На примере Киева следует расширять географию применения таких систем ПВО. Однако это будет зависеть от поставок ЗРК и их подключения в общую систему обороны страны.

"Блэкаута не будет. К тому же, худший вариант по повреждению энергетической инфраструктуры, чем был в прошлом году, исключается. ПВО сейчас намного мощнее, а количество ракет и средств поражения у россиян в 3-4 раза меньше, чем в прошлом. Сейчас у них осталось 500 - 600 ракет, производят их до 100. Такое количество они и пытаются использовать", – подчеркнул Роман Свитан.

Однако даже если российские ракеты прорвутся через наше ПВО и попадут в инфраструктурные объекты, они будут быстро восстановлены, ведь уже понятен алгоритм их обновления.

Россияне продолжают обстреливать Украину

Ночью 10 октября враг атаковал Украину 36 ударными дронами Shahed-136/131. Силы и средства противовоздушной обороны ликвидировали 26 БПЛА оккупантов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

По сообщению главы Одесской ОВА Олега Кипера, оккупанты ударили по логистической инфраструктуре Одесской области.

В Херсоне 8 октября россияне обстреляли храм, в котором проходила служба Именно во время нее на территорию храма Рождества Богородицы прилетел вражеский снаряд. В результате удара получили ранения две пожилые женщины. Также на территории храма есть разрушение.

Ранее, 7 октября, россияне нанесли удары по Одесщине сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс ". Враг выпустил их из берегового ракетного комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму.

Целями оккупантов были зернохранилище в портовой инфраструктуре и пансионат в рекреационной зоне. Из-за ударов ракет и вызванной ими взрывной волны четыре человека получили ранением стеклом.