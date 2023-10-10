Наши военные сбили большинство вражеских целей. Перед этим Юрий Игнат объяснял, что эта осень и зима рекордная по применению "Шахедов" оккупантами.

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Что известно об атаке россиян

Сегодня (10 октября – 24 Канал) ночью, Россия нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив 36 ударных БпЛА типа Shahed-136/131,

– рассказали военные.

По их данным, нашим Силам и средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить 26 вражеских "Шахедов".

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с ПВО сбили 27 враждебных Shahed-131/136. Цели были ликвидированы в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Сколько дронов сбили наши военные

Военные рассказали, что за прошедшие сутки 9 октября произошло 39 боевых столкновений. Кроме того, оккупанты нанесли:

1 ракетный удар;

63 авиационных удара;

47 обстрелов по реактивным системам залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам Украины.

"Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – рассказали военные.

Россия атаковала Юг Украины

Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 22:17 9 октября сообщили, что зафиксировали движение вражеских дронов из акватории Черного моря в направлении Одесской и Николаевской области. После этого предупреждали, что вражеские беспилотники двигаются в направлении села Коблево Одесской области, в Николаевской области работала ПВО.

Буквально в 23:11 9 октября еще несколько групп "Шахедов" двигались из Черного моря в направлении Одесской и Николаевской. Они двигались в сторону Кривого Рога Днепропетровской области. Ориентировочно в 23:33 еще несколько групп "Шахедов" выпустили из Черного моря в направлении Затоки Одесской области.

Уже в 23:40 в Одессе раздались первые взрывы. Также взрывы слышали в районе Вилкового. Там, а также Николаевской области, работала ПВО. В полночь наши военные сообщили, что Россия продолжает с Черного моря атаковать Юг Украины дронами и людей призывали находиться в укрытиях.

Отбои воздушной тревоги прозвучали ориентировочно в 1 час ночи против 10 октября.