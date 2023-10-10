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В США готовят годовой пакет помощи Украине
Сенаторы США от обеих партий в ближайшее время хотят принять ежегодный пакет помощи Украине. Он может составлять от 50 до 100 миллиардов долларов. Значительно превышает сумму помощи, которую просил президент Джозеф Байден.
В Одессе раздались повторные взрывы.
Оккупанты атаковали Юг "Шахедами"
В Воздушных силах отметили: "Внимание! Атака "Шахедов" с Черного моря на Юг Украины продолжается! Оставайтесь в укрытиях!".