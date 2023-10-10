03:03, 10 октября

Сенаторы США от обеих партий в ближайшее время хотят принять ежегодный пакет помощи Украине. Он может составлять от 50 до 100 миллиардов долларов. Значительно превышает сумму помощи, которую просил президент Джозеф Байден.