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У США готують річний пакет допомоги Україні
Сенатори США від обох партій найближчим часом хочуть прийняти річний пакет допомоги Україні. Він може сягати від 50 до 100 мільярдів доларів. Тож значно перевищує суму допомоги, яку просив президент Джозеф Байден.
В Одесі пролунали повторні вибухи.
Окупанти атакували Південь "Шахедами"
У Повітряних силах наголосили: "Увага! Атака "Шахедів" з Чорного моря на Південь України триває! Залишайтеся в укриттях!".