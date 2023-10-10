Кулеба наголосив, що Росія розпочала тотальну війну. Боротися з країною-терористкою потрібно не напівзаходами, а жорсткими повноцінними діями на всіх фронтах. Інакше світ побачить, як російська економіка – стабілізується. Це у той час, як Росія скоює геноцид українців.

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Глава МЗС наголосив, що потрібно зробити:

"вбивати російську атомну енергетику";

випалювати оборонний сектор країни-терористки;

реформувати стелю цін на російську нафту.

Як "вбивати російську атомну енергетику"

Кулеба пояснив, що має на увазі.

"Росатом" потрібно заводити під санкції, відмовлятися від російського ядерного палива. Компанія Westinghouse у співпраці з Міненерго зробили паливо, яке підходить для радянських типів реакторів. Ми дали всім країнам інструмент, завдяки якому можна позбавитися залежності від російської атомної енергії,

– мовиться у повідомленні.

Україна вже озвучила це партнерам. Вже упродовж наступного місяця можна буде зрозуміти, чи усвідомили вони цю проблему. Потрібен 12 пакет санкцій проти країни-терористки. Робота над ним наразі триває.