Кулеба подчеркнул, что Россия начала тотальную войну. Бороться со страной-террористкой нужно не полумерами, а жесткими полноценными действиями на всех фронтах. Иначе мир увидит, как российская экономика стабилизируется. Это в то время как Россия совершает геноцид украинцев.

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Глава МИД подчеркнул, что нужно сделать:

"убивать российскую атомную энергетику";

выжигать оборонный сектор страны-террористки;

реформировать потолок цен на российскую нефть.

Как "убивать российскую атомную энергетику"

Кулеба объяснил, что имеет в виду.

"Росатом" следует заводить под санкции, отказываться от российского ядерного топлива. Компания Westinghouse в сотрудничестве с Минэнерго произвела топливо, подходящее для советских типов реакторов. Мы дали всем странам инструмент, благодаря которому можно избавиться от зависимости от российской атомной энергии,

– говорится в сообщении.

Украина уже озвучила это партнерам. Уже в следующем месяце можно будет понять, осознали ли они эту проблему. Требуется 12 пакет санкций против страны-террористки. Работа над ним продолжается.