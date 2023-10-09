Яка ситуація на фронті та у дипломатії на 593 день війни – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росія готується до можливих конфліктів з країнами Балтії та НАТО
Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що Росія на фоні невдач проводить масштабну військову реформу. Зокрема, Кремль розвинув правові механізми реформування ленінградського військового округу.
Також російське міноборони підготувало указ Путіна, в якому хочуть позбавити Північний флот статусу "міжвидового стратегічного територіального об'єднання".
Окрім того, Росія хоче облаштувати позиції на кордоні з Фінляндією.
Навчання пілотів на F-16
Наші пілоти навчатимуться на F-16 в Румунії. Зокрема, там зробили світлину "привида Києва" у кабіні F-16.
Український пілот у кабіні F-16 / DeepState
Ворог знизив активність на Таврійському напрямку
Російські окупанти протягом останнього періоду трохи зменшили атаки артилерії та авіації через погіршення погоди. Адже на Таврійському напрямку хмарно та туман.
Там менше літають дрони, а випускати снаряди без артилерійської розвідки абсурдно. Проте росіяни продовжують атакувати, зокрема завдають від 10 до 20 ударів.