01:01, 9 жовтня

Російські окупанти протягом останнього періоду трохи зменшили атаки артилерії та авіації через погіршення погоди. Адже на Таврійському напрямку хмарно та туман.

Там менше літають дрони, а випускати снаряди без артилерійської розвідки абсурдно. Проте росіяни продовжують атакувати, зокрема завдають від 10 до 20 ударів.