Про те, як змінилась ситуація на полі бою, головні новини станом на 8 жовтня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Росія атакувала Одещину, успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямку: хронологія 591 дня війни
Байден може запропонувати великий пакет допомоги для України
За даними ЗМІ, Джозеф Байден шукає вихід з глухого кута у відносинах з республіканцями щодо підтримки України. Президент США розглядає ідею зі схваленням великого пакета.
Так, американський лідер розглядає законопроєкт про одноразову витрату на підтримку України. Мовиться про суму у 100 мільярдів доларів, якої має вистачити до початку 2025 року на фінансування озброєнь та гуманітарної допомоги.
Білорусь перевіряє боєготовність армії
Білорусь знову перевіряє боєготовність армії. Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що повідомлення про військові навчання на території Білорусі були частиною звичного лавірування Лукашенка.
За його словами, нові ренування білоруських військових можуть бути пов'язаними з невпевненістю Лукашенка у його майбутньому. Імовірно, білоруський диктатор бачить, як Росія не виконала жодну свою обіцянку щодо захисту Вірменії, яка була частиною ОДКБ. Це може змушувати його перекладати цю ситуацію на себе.
Вибухи у Херсоні
У Херсоні чутно вибухи.