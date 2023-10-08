06:10, 8 жовтня

Білорусь знову перевіряє боєготовність армії. Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що повідомлення про військові навчання на території Білорусі були частиною звичного лавірування Лукашенка.

За його словами, нові ренування білоруських військових можуть бути пов'язаними з невпевненістю Лукашенка у його майбутньому. Імовірно, білоруський диктатор бачить, як Росія не виконала жодну свою обіцянку щодо захисту Вірменії, яка була частиною ОДКБ. Це може змушувати його перекладати цю ситуацію на себе.