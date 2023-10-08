08:18, 8 октября

В Херсонской области враг неоднократно бил по городу и населенным пунктам правобережья. Под огнем оккупантов были жилые кварталы. Повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались. Их ликвидировали спасатели.

Травмы получили 11 горожан. В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь.

Среди травмированных – 33-летний медик Красного Креста. У него взрывная травма и контузия. Мужчину госпитализировали.

Несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс. Их пришлось забрать в больницу. Это двое супругов – муж 67 лет и жена 63 лет, а также мужчина 56 лет и его жена 54 года. А также две женщины в возрасте 87 и 62 лет.

На месте медики оказали помощь мужчинам 24 и 34 лет.

Под огнем был и Станислав. Последствия удара с "Градов" выясняются.