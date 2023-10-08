О том, как изменилась ситуация на поле боя, главные новости по состоянию на 8 октября – читайте в материале 24 Канала.
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Ситуация в Черном море
В Черном море 1 носитель ракет типа "Калибр". Общий боезапас до 4 ракет.
Херсонщина снова под вражескими обстрелами
В Херсонской области враг неоднократно бил по городу и населенным пунктам правобережья. Под огнем оккупантов были жилые кварталы. Повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались. Их ликвидировали спасатели.
Травмы получили 11 горожан. В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь.
Среди травмированных – 33-летний медик Красного Креста. У него взрывная травма и контузия. Мужчину госпитализировали.
Несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс. Их пришлось забрать в больницу. Это двое супругов – муж 67 лет и жена 63 лет, а также мужчина 56 лет и его жена 54 года. А также две женщины в возрасте 87 и 62 лет.
На месте медики оказали помощь мужчинам 24 и 34 лет.
Под огнем был и Станислав. Последствия удара с "Градов" выясняются.
Какая ситуация в Херсонской области
За минувшие сутки противник совершил 59 обстрелов, выпустив 402 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; транспортная база в Херсонском районе; предприятие в Бериславском районе. Из-за агрессии 3 человека получили ранения.
Сегодня около 01:00 армия России из артиллерии обстреляла Херсон. Под вражескими обстрелами оказались Корабельный и Суворовский районы города. Информация о пострадавших устанавливается.
Актуальные потери России на фронте
ВСУ уже уничтожили 282 280 оккупантов. За прошедшие сутки – 580 солдат.
В Николаевской области уничтожили разведывательный БпЛА
7 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БПЛА "Орлан-10".
Какая ситуация на фронте
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Имели частичный успех северо-восточнее Андреевки Донецкой области.
Наши воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.
Потери оккупантов на фронте
Байден может предложить большой пакет помощи для Украины
По данным СМИ, Джозеф Байден ищет выход из тупика в отношениях с республиканцами по поддержке Украины. Президент США рассматривает идею одобрения большого пакета.
Так, американский лидер рассматривает законопроект об одноразовом расходе на поддержку Украины. Речь идет о сумме в 100 миллиардов долларов, которой должно хватить до начала 2025 года на финансирование вооружений и гуманитарной помощи.
Беларусь проверяет боеготовность армии
Беларусь снова проверяет боеготовность армии. Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что сообщения о военных учениях на территории Беларуси были частью привычного лавирования Лукашенко.
По его словам, новые ренировки белорусских военных могут быть связаны с неуверенностью Лукашенко в его будущем. Вероятно, белорусский диктатор видит, как Россия не выполнила ни одно свое обещание по защите Армении, которая была частью ОДКБ. Это может принуждать его перекладывать эту ситуацию на себя.
Взрывы в Херсоне
В Херсоне слышны взрывы.