О том, как изменилась ситуация на поле боя, главные новости на 7 октября – читайте в материале 24 Канала.

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06:51, 7 октября Враг атаковал Одесщину "Ониксами" В Силах обороны юга Украины оккупанты били по Одесщине сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Выпустили их из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. Захватчики попали в здание пансионата в рекреационной зоне, а также зернохранилище припортовой инфраструктуры. Также обломками ракет и взрывной волной вызвал пожар в гаражном кооперативе. Повреждены несколько многоквартирных домов.

05:33, 7 октября Москву атаковали дроны Утром Москва снова пережила атаку беспилотников. В аэропортах российской столицы "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово" вводили план "Ковёр" и они на время прекращали работу. У минобороны России, что сбили беспилотник, повреждений от падения обломков, мол, нет. Без жертв.

04:47, 7 октября В США готовят новый пакет военной помощи Reuters пишет, что вскоре администрация президента США Джо Байдена объявит новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составит около 200 миллионов долларов.

03:30, 7 октября Эстонские волонтеры попали под обстрел Под обстрел россиянами Харькова попали эстонские волонтеры. Они не пострадали, но повреждены их машины.

02:05, 7 октября Взрывы в Одессе О громких взрывах сообщили и в Одессе. Российские оккупационные войска, очевидно, запустили ракеты "Оникс". В 2:00 мониторинговые телеграммы-паблики сообщили о запуске "Ониксов" в сторону Одессы и Черноморска.