О том, как изменилась ситуация на поле боя, главные новости на 7 октября – читайте в материале 24 Канала.
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Враг атаковал Одесщину "Ониксами"
В Силах обороны юга Украины оккупанты били по Одесщине сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Выпустили их из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.
Захватчики попали в здание пансионата в рекреационной зоне, а также зернохранилище припортовой инфраструктуры.
Также обломками ракет и взрывной волной вызвал пожар в гаражном кооперативе. Повреждены несколько многоквартирных домов.
Москву атаковали дроны
Утром Москва снова пережила атаку беспилотников. В аэропортах российской столицы "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово" вводили план "Ковёр" и они на время прекращали работу.
В США готовят новый пакет военной помощи
Reuters пишет, что вскоре администрация президента США Джо Байдена объявит новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составит около 200 миллионов долларов.
Эстонские волонтеры попали под обстрел
Под обстрел россиянами Харькова попали эстонские волонтеры. Они не пострадали, но повреждены их машины.
Взрывы в Одессе
О громких взрывах сообщили и в Одессе. Российские оккупационные войска, очевидно, запустили ракеты "Оникс".
В 2:00 мониторинговые телеграммы-паблики сообщили о запуске "Ониксов" в сторону Одессы и Черноморска.
В Миргороде раздались взрывы
Российские оккупанты ночью в очередной раз атаковали Украину. В Миргороде раздался громкий взрыв. Враг мог применить "Искандер".