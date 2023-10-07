Про те, як змінилась ситуація на полі бою, головні новини станом на 7 жовтня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Перемололи еліту путінського війська: як ЗСУ по кілька разів знищували російські бригади
Ворог атакував Одещину "Оніксами"
У Силах оборони півдня України, окупанти били по Одещині надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Випустили їх з берегового ракетного комплексу "Бастіон", у тимчасово окупованому Криму.
Загарбники влучили у будівлю пансіонату у рекреаційній зоні, а також зерносховище припортової інфраструктури.
Також уламками ракет і вибуховою хвилею спричинило пожежу у гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.
Одещина знову під обстрілом росіян / Фото Прокуратури
Москву атакували дрони
Зранку Москва знову пережила атаку безпілотників. В аеропортах російської столиці "Внуково", "Шереметьєво" та "Домодєдово" вводили план "Килим" і вони на деякий час припиняли роботу.
У США готують новий пакет військової допомоги
Reuters пише, що невдовзі адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становитиме приблизно 200 мільйонів доларів.
Естонські волонтери потрапили під обстріл
Під обстріл росіянами Харкова потрапили естонські волонтери. Вони не постраждали, але пошкоджено їх автівки.
Вибухи в Одесі
Про гучні вибухи повідомили й в Одесі. Російські окупаційні війська очевидно запустили ракети "Онікс".
О 2:00 моніторингові телеграм-пабліки повідомили про запуск "Оніксів" у бік Одеси та Чорноморська.
У Миргороді пролунали вибухи
Російські окупанти вночі вкотре атакували Україну. У Миргороді пролунав гучний вибух. Ворог міг застосувати "Іскандер".