Про те, як змінилась ситуація на полі бою, головні новини станом на 7 жовтня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:51, 7 жовтня

Ворог атакував Одещину "Оніксами"

У Силах оборони півдня України, окупанти били по Одещині надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Випустили їх з берегового ракетного комплексу "Бастіон", у тимчасово окупованому Криму.

Загарбники влучили у будівлю пансіонату у рекреаційній зоні, а також зерносховище припортової інфраструктури.

Також уламками ракет і вибуховою хвилею спричинило пожежу у гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.


Одещина знову під обстрілом росіян / Фото Прокуратури

05:33, 7 жовтня

Москву атакували дрони

Зранку Москва знову пережила атаку безпілотників. В аеропортах російської столиці "Внуково", "Шереметьєво" та "Домодєдово" вводили план "Килим" і вони на деякий час припиняли роботу.

В міноборони Росії, що безпілотник збили, пошкоджень від падіння уламків, мовляв, немає. Без жертв.

04:47, 7 жовтня

У США готують новий пакет військової допомоги

Reuters пише, що невдовзі адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становитиме приблизно 200 мільйонів доларів.

03:30, 7 жовтня

Естонські волонтери потрапили під обстріл

Під обстріл росіянами Харкова потрапили естонські волонтери. Вони не постраждали, але пошкоджено їх автівки.

02:05, 7 жовтня

Вибухи в Одесі

Про гучні вибухи повідомили й в Одесі. Російські окупаційні війська очевидно запустили ракети "Онікс".

О 2:00 моніторингові телеграм-пабліки повідомили про запуск "Оніксів" у бік Одеси та Чорноморська.

00:10, 7 жовтня

У Миргороді пролунали вибухи

Російські окупанти вночі вкотре атакували Україну. У Миргороді пролунав гучний вибух. Ворог міг застосувати "Іскандер".