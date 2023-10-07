06:51, 7 жовтня

У Силах оборони півдня України, окупанти били по Одещині надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Випустили їх з берегового ракетного комплексу "Бастіон", у тимчасово окупованому Криму.

Загарбники влучили у будівлю пансіонату у рекреаційній зоні, а також зерносховище припортової інфраструктури.

Також уламками ракет і вибуховою хвилею спричинило пожежу у гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.



Одещина знову під обстрілом росіян / Фото Прокуратури