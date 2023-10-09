Какая ситуация на фронте и в дипломатии на 593-й день войны – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Ракетный удар по Константиновке, массированный обстрел Херсона: хронология 592 дня войны
Где продвинулись ВСУ
В Генштабе ВСУ рассказали, что наши военные:
- имеют частичный успех в районах западнее Вербовой Запорожской области;
- ведут наступательные, штурмовые действия на Бахмутском направлении и имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки;
- наносят врагам урон в живой силе и технике;
- закрепляются на занятых рубежах и истощают оккупантов.
Россияне минуют территорию в районе Роботино – Вербовое
Аналитики американского Института изучения войны заявили, что россияне минуют территории в районе Роботино – Вербовое и пытаются зафиксировать наших военных на участках фронта, удаленных от западных районов Запорожской области.
Так, минирование россиян помешало передвижению тяжелых украинских грузов и техники на этих участках фронта в последние дни.
Россия готовится к возможным конфликтам со странами Балтии и НАТО
Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что Россия на фоне неудач проводит масштабную военную реформу. В частности, Кремль развил правовые механизмы реформирования ленинградского военного округа.
Также российское минобороны подготовило указ Путина, в котором хотят лишить Северный флот статуса "межвидового стратегического территориального объединения".
Кроме того, Россия хочет обустроить позиции на границе с Финляндией.
Обучение пилотов на F-16
Наши пилоты будут учиться на F-16 в Румынии. В частности, там сделали фото "призрака Киева" в кабине F-16.
Украинский пилот в кабине F-16 / DeepState
Враг снизил активность на Таврическом направлении
Российские оккупанты в течение последнего периода несколько уменьшили атаки артиллерии и авиации из-за ухудшения погоды. На Таврическом направлении облачно и туман.
Там меньше летают дроны, а снаряды выпускать без артиллерийской разведки абсурдно. Однако россияне продолжают атаковать, в том числе наносят от 10 до 20 ударов.