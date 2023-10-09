01:01, 9 октября

Российские оккупанты в течение последнего периода несколько уменьшили атаки артиллерии и авиации из-за ухудшения погоды. На Таврическом направлении облачно и туман.

Там меньше летают дроны, а снаряды выпускать без артиллерийской разведки абсурдно. Однако россияне продолжают атаковать, в том числе наносят от 10 до 20 ударов.