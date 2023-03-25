Ракет дійсно небагато, – Жданов про те, як боротися з новою тактикою російських обстрілів

25 березня 2023, 16:26
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Російська армія продовжує кошмарити українців нічними обстрілами. З усіх боків на територію нашої держави летять "Шахіди" та авіаційні ракети класу "повітря-земля".

Натомість з ракетами усе дуже туго, "Калібри" не застосовуються. Про це військовий експерт Олег Жданров сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

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Як боротися з керованими бомбами

Жданов констатував: на жаль, у Росії також є можливість зробити звичайну авіаційну бомбу плануючою. Характеристики приблизно такі самі, як у бомб GLSDB, що нам передають США. Висота скидування – від 10 до 14 кілометрів. Дальність планування – до 70 кілометрів.

Саме такою зброєю ворог атакував Сумщину вночі 24 березня. Десять винищувачів здійснили пуск 11 керованих бомб та однієї ракети Х-31П по області. 

Нагадаю, що Х-31П протирадіолокаційна ракета, що призначена для знищення радіолокаційних станцій систем ППО середнього й дальнього радіуса дії. Навіть така ракета була застосована. Наскільки я розумію, з 11 бомб усі досягли своїх цілей. Нове завдання наших Повітряних сил – навчитися збивати ці плануючі бомби,
– наголошує військовий експерт.

За словами Жданова, найбільш ефективний спосіб боротьби з цими бомбами є зенітно-артилерійські системи (кулемети й гармати) й тактичні засоби ("Тунгуска", "Шилка", "Гепард").

Противник удосконалюється

Крім того, ворог атакував Кривий Ріг "Шахідами". Зафіксовано п'ять прильотів з шести.

Зважаючи на результат, на жаль, ворог також навчається. Програмування польотів "Шахідів" вдосконалюється. Вони вивчають райони можливого розташування наших систем ППО і стараються програмувати політ на мінімальних висотах і обирати маршрут так, щоб він був у мертвій зони наших радіолокаційних станцій,
– пояснив Жданов. 

Так, з оголошенням повітряної тривоги потрібно покладатися на сили й засоби, які розташовані на місцях.

Жданов про те, як боротися з керованими бомбами: дивіться відео

В ОК "Південь" попередили про високу загрозу удару з моря

  • Корабельне угруповання ворога в Чорному морі на ранок 25 березня зменшено до 10 одиниць. Попри це, залишається висока ракетна загроза.
  • Як зауважила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, надводні ракетоносії завели в пункти базування. Вона попередила, що на бойовому чергуванні залишаються 2 підводних ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" там може бути до 8 ракет.
  • Тому загроза ракетної небезпеки залишається досить високою. Перед цим ворог активно дорозвідував цілі. Гуменюк припускає, що росіяни можуть економити "Калібри", оскільки це високоточна зброя, яку можуть застосовувати по конкретних цілях.
Автор: Катерина Сердюк