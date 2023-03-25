Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал. Він розповів, що Росія має великий запас авіабомб, а модернізувати їх до керованих дешевше і швидше, ніж виробляти ракети.

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Модернізація авіабомби в рази дешевша за виготовлення ракет

Ігнат пояснив, що протистояти керованим фугасним авіабомбам (ФАБ) можна, збиваючи їх носії, тобто літаки. Для збиття російських літаків Україні потрібна сучасна авіація.

Вони у них є в достатній кількості, ФАБи. До них просто додають крила, GPS – і полетіла. Вони є, їх потрібно модернізувати. Ракети коштують… І ціна питання. По-перше, їх (ракети – 24 Канал) робити дуже довго, і чи буде надалі така перспектива в умовах санкцій. Мільйони доларів коштують ракети за одиницю. Бомба, крила та GPS теж певною мірою дорога, але в рази, а може й у сотні разів дешевша,

– наголосив Ігнат.

Російські літаки скидають бомби, не заходячи в зону ураження ППО

В інтерв'ю 24 Каналу Юрій Ігнат повідомляв, що на лінії бойового зіткнення противник почав застосовувати плануючі кориговані авіабомби масою 1500 кілограмів.

За його словами, російські літаки навіть не входять в зону ураження нашої ППО і запускають ці бомби за десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Він наголошував, що протистояти цим загрозам можуть далекобійні ЗРК, які лише мають прийти в Україну. Також їм можуть протистояти сучасні багатоцільові винищувачі, застосовуючи ракети класу "повітря-повітря", на кшталт AIM-120 AMRAAM.

Одна із модифікацій цих ракет може діставати повітряні цілі на відстані до 180 кілометрів. За словами Ігната, таке озброєння швидко б допомогло дистанціювати російську авіацію далеко від наших кордонів.

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