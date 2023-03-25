Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал. Он рассказал, что у России большой запас авиабомб, а модернизировать их к управляемым дешевле и быстрее, чем производить ракеты.

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Модернизация авиабомбы в разы дешевле изготовления ракет

Игнат объяснил, что противостоять управляемым фугасным авиабомбам (ФАБ) можно, сбивая их носители, то есть самолеты. Для сбивания российских самолетов Украине необходима современная авиация.

Они у них есть в достаточном количестве, ФАБы. К ним просто добавляют крылья, GPS – и полетела. Они есть, их нужно модернизировать. Ракеты стоят… И цена вопроса. Во-первых, их (ракеты – 24 Канал) делать очень долго, и будет ли дальше такая перспектива в условиях санкций. Миллионы долларов стоят ракеты за единицу. Бомба, крылья и GPS тоже в определенной степени дорогие, но в разы, а может и в сотни раз дешевле,

– подчеркнул Игнат.

Российские самолеты сбрасывают бомбы, не заходя в зону поражения ПВО

В интервью 24 Каналу Юрий Игнат сообщал, на линии боевого столкновения противник начал применять планирующие корректированные авиабомбы массой 1500 килограммов.

По его словам, российские самолеты даже не входят в зону поражения нашей ПВО и запускают эти бомбы в десятках километров от линии боевого столкновения.

Он отмечал, что противостоять этим угрозам могут дальнобойные ЗРК, которые должны прийти в Украину. Также им могут противостоять современные многоцелевые истребители, применяя ракеты класса "воздух-воздух", типа AIM-120 AMRAAM.

Одна из модификаций этих ракет может доставать воздушные цели на расстоянии до 180 км. По словам Игната, такое вооружение быстро помогло бы дистанцировать российскую авиацию вдали от наших границ.

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