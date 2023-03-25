Ракет действительно немного, – Жданов о том, как бороться с новой тактикой российских обстрелов

25 марта 2023, 16:26
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Российская армия продолжает кошмарить украинцев ночными обстрелам. Со всех сторон на территорию нашего государства летят "Шахиды" и авиационные ракеты класса "воздух-земля".

Зато с ракетами все очень туго, "Калибры" не применяются. Об этом военный эксперт Олег Жданров сказал в стриме на своем ютубе. 24 Канал.

Обратите внимание Новая угроза для Украины: почему Россия использует авиабомбы вместо ракет и как им противостоять

Как бороться с управляемыми бомбами

Жданов констатировал: к сожалению, у России также есть возможность сделать обычную авиационную бомбу планирующей. Характеристики примерно такие же, как и у бомб GLSDB, которые нам передают США. Высота сброса – от 10 до 14 километров. Дальность планировки – до 70 километров.

Именно таким оружием враг атаковал Сумщину ночью 24 марта. Десять истребителей совершили пуск 11 управляемых бомб и одной ракеты Х-31П по Сумской области.

Напомню, что Х-31П – противорадиолокационная ракета, предназначенная для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО среднего и дальнего радиуса действия. Даже такая ракета была применена. Насколько я понимаю, из 11 бомб все достигли своих целей. Новая задача наших Воздушных сил – научиться сбивать эти планирующие бомбы,
– подчеркивает военный эксперт.

По словам Жданова, наиболее эффективным способом борьбы с этими бомбами являются о зенитно-артиллерийских системах (пулеметы и пушки) и тактических средствах ("Тунгуска", "Шилка", "Гепард").

Противник совершенствуется

Кроме того, враг атаковал Кривой Рог "Шахидами". Зафиксировано пять прилетов из шести.

Учитывая результат, к сожалению, враг тоже учится. Программирование полетов "Шахидов" усовершенствуется. Они изучают районы возможного расположения наших систем ПВО и стараются программировать полет на минимальных высотах и выбирать маршрут так, чтобы он был в мертвой зоне наших радиолокационных станций.
– объяснил Жданов.

Так, с объявлением воздушной тревоги нужно полагаться на силы и средства, которые расположены на местах.

Жданов о том, как бороться с управляемыми бомбами: смотрите видео

В ОК "Юг" предупредили о высокой угрозе удара с моря

  • Корабельная группировка врага в Черном море к утру 25 марта уменьшена до 10 единиц. Несмотря на это, остается высокая ракетная угроза.
  • Как отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, надводные ракетоносители завели в пункты базирования. Она предупредила, что на боевом дежурстве остаются 2 подводных ракетоносителя. Общий залп "Калибров" там может быть до 8 ракет.
  • Поэтому угроза ракетной опасности остается достаточно высокой. Перед этим враг активно разведывал цели. Гуменюк предполагает, что россияне могут экономить "Калибры", поскольку это высокоточное оружие, которое могут применять по конкретным целям.
Автор: Катерина Сердюк