Ракет действительно немного, – Жданов о том, как бороться с новой тактикой российских обстрелов

Российская армия продолжает кошмарить украинцев ночными обстрелам. Со всех сторон на территорию нашего государства летят "Шахиды" и авиационные ракеты класса "воздух-земля".

Зато с ракетами все очень туго, "Калибры" не применяются. Об этом военный эксперт Олег Жданров сказал в стриме на своем ютубе. 24 Канал.

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Как бороться с управляемыми бомбами

Жданов констатировал: к сожалению, у России также есть возможность сделать обычную авиационную бомбу планирующей. Характеристики примерно такие же, как и у бомб GLSDB, которые нам передают США. Высота сброса – от 10 до 14 километров. Дальность планировки – до 70 километров.

Именно таким оружием враг атаковал Сумщину ночью 24 марта. Десять истребителей совершили пуск 11 управляемых бомб и одной ракеты Х-31П по Сумской области.

Напомню, что Х-31П – противорадиолокационная ракета, предназначенная для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО среднего и дальнего радиуса действия. Даже такая ракета была применена. Насколько я понимаю, из 11 бомб все достигли своих целей. Новая задача наших Воздушных сил – научиться сбивать эти планирующие бомбы,

– подчеркивает военный эксперт.

По словам Жданова, наиболее эффективным способом борьбы с этими бомбами являются о зенитно-артиллерийских системах (пулеметы и пушки) и тактических средствах ("Тунгуска", "Шилка", "Гепард").

Противник совершенствуется

Кроме того, враг атаковал Кривой Рог "Шахидами". Зафиксировано пять прилетов из шести.

Учитывая результат, к сожалению, враг тоже учится. Программирование полетов "Шахидов" усовершенствуется. Они изучают районы возможного расположения наших систем ПВО и стараются программировать полет на минимальных высотах и выбирать маршрут так, чтобы он был в мертвой зоне наших радиолокационных станций.

– объяснил Жданов.

Так, с объявлением воздушной тревоги нужно полагаться на силы и средства, которые расположены на местах.

Жданов о том, как бороться с управляемыми бомбами: смотрите видео

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